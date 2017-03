Erwachsene mit Autismus aus dem Abseits holen

Karlsbad (ots) - In Deutschland gibt es schätzungsweise fast einehalbe Million Erwachsene mit einer Autismus-Spektrum-Störung, kurzAutismus. Nicht alle Betroffenen wissen, dass Autismus ihreSchwierigkeiten verursacht: Die Dunkelziffer, also Fälle, die nichterkannt und diagnostiziert sind, ist etwa genauso hoch wie die Zahlder Diagnosen. "Eigentlich war vieles bei mir Zufall: Dass ich meineDiagnose bekommen und wie ich von der Ergotherapie erfahren habe.",berichtet Christine Preißmann, Ärztin und im Erwachsenenalterdiagnostizierte Autistin. Sie wünscht sich: "Für alle erwachsenenBetroffenen eine bessere ergotherapeutische Versorgung - weil dannder Alltag viel leichter wird."Es sind Reizüberflutungen, die das Leben von Menschen mit Autismusso anstrengend und stressig machen. "Das Problem besteht in derVerarbeitung von Sinnesreizen im Zentralnervensystem, sowie derFilterung; bei Menschen mit Autismus kann das Gehirn nichtunterscheiden, welche der Reize in ihrer Umgebung für sie wichtigsind und die unnötigen ausblenden.", vermittelt die ErgotherapeutinMeike Miller, weshalb Menschen mit Autismus es im Alltag so schwerhaben. Es ist individuell und unterschiedlich, auf welche Reize derEinzelne besonders empfindlich reagiert. Licht, Geräusche,Menschenmengen, taktile Reize, also Berührungen oder Kontakt mitetwas oder jemandem. So bedeutet beispielsweise Streicheln, sich umden Hals fallen, Küsschen geben - all das, wodurch die meistenMenschen ihre Zuneigung ausdrücken - für einen Menschen mit Autismus,der auf taktile Reize reagiert, das Gegenteil. Nämlich Stress. Ebensowie lose flatternde Haare oder Kleidung, die um den Körper streichtund vieles mehr. Dieser Stress sorgt dafür, dass Menschen mitAutismus sich schwer fokussieren können. Es sei denn, sie wissen,woran sie leiden, erhalten zielführende Hilfe und haben gelernt, mitihren Defiziten umzugehen.Vertrauen bilden"Eines Tages erhielt ich die E-Mail einer Dame mit Autismus, dieUnterstützung in Alltagsbelangen, also Einkäufe tätigen, Haushaltorganisieren, etc., wollte. Das Irritierende daran: Aus denFormulierungen ging klar hervor, das hat ein intelligenter Menschgeschrieben.", schildert Meike Miller die Kontaktaufnahme durchChristine Preißmann. Kinder mit Autismus sind in ergotherapeutischenPraxen keine Seltenheit. Erwachsene hingegen schon. "Die erstenTermine mit Frau Preißmann waren geprägt von vertrauensbildendenMaßnahmen.", erklärt die Ergotherapeutin, wie es ihr gelang, einegute Basis für ein zielgerichtetes, ergotherapeutisches Coaching zuschaffen. Trotz negativer Erfahrungen mit anderen Menschen, altertief sitzender Kränkungen, die durch nicht verstanden werden oderimmer abseits stehen entstanden waren.Sicherheiten schaffenDie Arbeit mit Erwachsenen mit Autismus zeigt vor allem eines: MitAutismus zusammenhängende Wahrnehmungsprobleme verwachsen sich nicht.Einhergehend mit dieser Erkenntnis begründet die ErgotherapeutinMiller ihre Methodenwahl. Mithilfe der SensorischenIntegrationstherapie wird die übersensible Wahrnehmung gehemmt. Undzwar durch verschiedene Faktoren wie Kälte, Tiefdruck und weiterespezifische Maßnahmen. Und durch Kognition, also das Wissen. ZumBeispiel: "ich weiß, was mir bevorsteht oder 'es frisst mich nicht'".Oder durch einen veränderten Fokus. Meike Miller erklärt dies anhandeines Beispiels. Christine Preißmann benötigt einen Pullover. Dievielen Reize, Menschenmenge, Überangebot - es gibt viele Läden, diePullover anbieten, aber nicht nur Pullover, sondern auch Jacken,Hosen, Taschen, etc. - verursachen eine Reizüberflutung. "Bevor ichErgotherapie erhielt," sagt Christine Preißmann, "kam ich meist ohneetwas oder manchmal auch mit etwas Unbrauchbarem nachhause. DasAngebot hat mich völlig überfordert und ich geriet immer mehr inStress und Erschöpfung." Fokussieren gelingt in solchen Fällen durchvorheriges ergotherapeutisches Coaching. Die Ergotherapeutinerarbeitet gemeinsam mit dem Klienten strukturiert und sehr genau denBedarf. Angefangen von 'was wird benötigt, welches Material, welcheForm, vielleicht welche Farbe und möglicherweise weitere Details'führt die Ergotherapeutin ihre Klienten mit Autismus dazufestzulegen, wie der zu kaufende Gegenstand sein muss. Und genaudarauf fokussiert sich der Betroffene bei seiner Suche. Wendet dieStrategien an, die er erlernt hat, um zuerst das Wesentlichewahrzunehmen. Mit dem Wissen, was genau das Ziel ist und wie er mitetwaigen Hürden umgehen kann, kommt er meist zum Ziel. Denn es gehtdarum, Gewissheiten zu haben, sich in Sicherheit zu fühlen. Dasermöglicht Menschen mit Autismus, sich in ihrem Leben zurechtzufindenund sich wohlzufühlen.Ziele verfolgenDoch zu einem Leben, das sich auf möglichst vielen Ebenen gutanfühlt, gehört noch mehr. Nach jedem Etappenziel gibt es weitereZiele, die Klienten mit Autismus festlegen und an deren Erreichungsie arbeiten. Christine Preißmann beispielsweise ist es dank derUnterstützung ihrer Ergotherapeutin gelungen, eine eigene Wohnung zubeziehen, sich weiter vom Elternhaus abzunabeln, selbstständig undselbstbestimmt zu leben. Oder sich einen anderen, lang gehegten Traumzu erfüllen: Eine Reise in die Antarktis. Wobei das Planen undOrganisieren der Reise der Part ist, der ihr liegt, weil sie dasausgezeichnet kann. Es sind wieder die lästigen Alltagsdinge, die sieausbremsen. Wie etwa eine Mütze kaufen, die aus dem für siegeeigneten Material sein muss, also nicht kratzt oder so geformt ist,dass sie nicht das Gefühl macht, den Kopf zum Bersten zu bringen. DieErgotherapie und die Unterstützung ihrer Ergotherapeutin geben ihrauch hier wieder die nötige Sicherheit, alle angestrebten Projektegelingen und zu einem Erfolg werden zu lassen.Alltag verbessernWas hat die Ergotherapie in diesem Fall in Summe bewirkt? DieErgotherapeutin fasst zusammen: "Meine Klientin kann mittlerweileerkennen: Woher kommt der Stress, die Überforderungssituation, wennich beispielsweise in einer lauten Stadt unterwegs bin. Sie hatgelernt, das Bewusstsein für sich selbst zu schärfen, ihre ganzpersönlichen Empfindlichkeiten zu erkennen und herauszufinden, wo sieauf sich selbst Rücksicht nehmen muss. Oder vielleicht mit bestimmtenTricks trotz der bekannten Schwierigkeiten zum Ziel zu gelangen." Unddie Klientin: "Ich möchte jeden ermutigen, der es im Alltag schwerhat, weil er zum Beispiel nicht aushalten kann, in öffentlichenVerkehrsmitteln zu fahren oder sich durch Menschenmengen zu bewegen,ausschließlich eng anliegende Kleidung erträgt, oder unter bestimmtenSituationen, Farben, Geräuschen oder Licht leidet: es gibt Hilfe.Mein Leben ist um vieles leichter und angenehmer geworden. Dasergotherapeutische Coaching hat ein selbstbestimmtes Leben undbesseres Teilhaben möglich gemacht.", so das Resümee von ChristinePreißmann.Informationsmaterial gibt es bei den Ergotherapeuten des DVE(Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.). 