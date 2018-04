Mainz (ots) -In der ZDF-Herzkino-Reihe "Frühling" spielt Simone Thomalla wiederKatja Baumann, die als Dorfhelferin die kleine Alpengemeinde Frühlingbei den täglichen Herausforderungen des Landlebens unterstützt: Zusehen ab 22. April 2018, 20.15 Uhr, an vier Sonntagen in Folge. Allevier Episoden sind bereits ab Samstag, 21. April 2018, ab 10.00 Uhr,in der ZDFmediathek verfügbar.Im Ensemble- und Episoden-Cast spielen Marco Girnth, Christoph M.Ohrt, Cristina do Rego, Jan Sosniok, Aniya Wendel, Kristo Ferkic,Johannes Herrschmann, Johanna Klante, Simon Böer, Michael Mendl undandere.Ausführliche Informationen zu den vier Filmen:https://presseportal.zdf.de/pm/fruehling-3/http://herzkino.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/fruehlingPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell