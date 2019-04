Erstmals über 60 Milliarden Euro Umsatz / REWE Group wächst kräftig im In- und Ausland

Köln (ots) -- REWE Group wächst um 4,7 Prozent auf 61,2 Milliarden Euro Umsatz- REWE-Konzern steigert Umsatzerlöse um 8 Prozent auf 53,4Milliarden Euro- Vollsortiment National mit Umsatzplus von 12,3 Prozent; ohneREWE Dortmund mit Umsatzplus von 6,4 Prozent- Vollsortiment International wächst um 6,2 Prozent- Discount National steigert Umsatz um 3,1 Prozent- Discount International mit Umsatzplus von 7,5 Prozent- toom Baumärkte beim Umsatz 2,3 Prozent über Vorjahr- Touristik mit Umsatzsteigerung von 3,4 Prozent- Investitionen 2018 bei 1,8 Milliarden Euro- EBITA des REWE-Konzerns wächst um 23,8 Prozent auf 609 MillionenEuro- EBITA der REWE-Kaufleute steigt auf rund 320 Millionen EuroErstmals in ihrer Unternehmensgeschichte erreichte die REWE Groupeinen Gesamtaußenumsatz von über 60 Milliarden Euro: Imzurückliegenden Geschäftsjahr 2018 stiegen die Umsatzerlöse um 4,7Prozent auf 61,2 Milliarden Euro. Zu diesem kräftigen Umsatzwachstumtrug das Geschäft in Deutschland ebenso bei wie das Auslandsgeschäftdes genossenschaftlichen Kölner Handels- und Touristikunternehmens.In Deutschland wuchs der Umsatz um 4,5 Prozent, im Ausland um 5,2Prozent. Der Auslandsanteil am Gesamtaußenumsatz der REWE Group stiegdadurch leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 28,7 Prozent.Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group, sagte bei derVorstellung der noch nicht testierten Geschäftszahlen am 3. April2019 in Köln: "Die REWE Group ist national und international aufeinem gesunden Wachstumskurs. Wir haben 2018 erneut davon profitiert,dass wir in den vergangenen Jahren sowohl in Deutschland als auch imeuropäischen Ausland in großem Umfang in die Modernisierung undExpansion unserer Märkte und in die Stärkung unserer Touristik-Sparteinvestiert haben. Das Geschäftsjahr 2018 war eines der besten inunserer Unternehmensgeschichte - und dies trotz weiter bestehenderBelastungen durch die Sanierung des Geschäfts der Sky-Filialen. DieStärke in unserem Kerngeschäft verschafft uns die Möglichkeit, neueGeschäftsmodelle und Innovationen voranzutreiben, die die Grundlagefür eine weiterhin positive Entwicklung unseres Unternehmens in derZukunft sind. Dabei verfolgen wir als genossenschaftliche Grupperuhig und mit kaufmännischer Weitsicht unsere strategischenPrioritäten, auch wenn das Markt- und Wettbewerbsumfeld mitunter vonTurbulenzen geprägt ist."Einmal mehr war der selbständige Lebensmitteleinzelhandel unterdem Dach der REWE Group ein Motor der positiven Gesamtentwicklung."Die REWE-Kaufleute in Deutschland konnten im Vergleich zum Vorjahrihr Umsatzwachstum nochmals steigern", so Souque. "Nach einemWachstum von 8,5 Prozent im Jahr 2017 trugen unsere Kaufleute im Jahr2018 mit einem Umsatzzuwachs von 9,1 Prozent zur erfolgreichenwirtschaftlichen Entwicklung der REWE Group bei. Ihre Stärken habendie REWE-Kaufleute ganz eindeutig als Unternehmer vor Ort mit ihrerVerwurzelung in den jeweiligen Städten und Gemeinden, mit großerKundennähe, regionalen und lokalen Sortimenten sowie individuellemService. Für uns hat die Förderung des selbständigen Einzelhandelsweiterhin eine hohe Priorität. Dabei ist die kontinuierlicheAusweitung des Vertriebsnetzes der Selbständigen einSchlüsselfaktor", erklärte Souque. Die Zahl der Märkte derREWE-Kaufleute in Deutschland erhöhte sich 2018 von 1.635 um 5,1Prozent auf 1.718. Auch die Umsätze des Online-Geschäfts unter demDach der REWE Group wuchsen weiter deutlich um insgesamt 22,4Prozent.Zahl der Beschäftigten steigt um 2,4 ProzentDie Zahl der Beschäftigten in Deutschland und dem europäischenAusland stieg um 2,4 Prozent auf 360.315. In Deutschland erhöhte sich2018 die Beschäftigtenzahl von 254.097 um 2,1 Prozent auf 259.496,darunter 8.560 Auszubildende (Stichtag: 30.9.) Die Zahl derBeschäftigten im Ausland stieg um 3,2 Prozent auf 100.819.REWE-KonzernDer Umsatz des REWE-Konzerns aus fortzuführendem Geschäft stieg imvergangenen Jahr um 8 Prozent von 49,4 Milliarden auf 53,4 MilliardenEuro; wechselkursbereinigt lag der Zuwachs bei 8,1 Prozent. InDeutschland wuchs der REWE-Konzern um 8,3 Prozent und im Ausland um7,3 Prozent (wechselkursbereinigt +7,6 Prozent).Das operative Ergebnis EBITA stieg von 491 Millionen Euro um 23,8Prozent auf 609 Millionen Euro. Nicht enthalten im EBITA desREWE-Konzerns ist das operative Ergebnis der REWE-Kaufleute, das sichauf rund 320 Millionen Euro belief und damit das Vorjahresergebnisvon 290 Millionen Euro noch übertraf.Der Jahresüberschuss des REWE-Konzerns stieg um 27,2 Prozent aufvoraussichtlich 430 Millionen Euro.Das EBITDA des REWE-Konzerns erhöhte sich gegenüber demvergleichbaren Vorjahreswert von 1,6 Milliarden Euro um 15,6 Prozentauf 1,8 Milliarden Euro.Die cash-wirksamen Investitionen in Sachanlagen und immaterielleVermögenswerte des Jahres 2018 lagen mit 1,8 Milliarden Euro auf demhohen Niveau des Vorjahres.Das Eigenkapital wuchs 2018 um 5,9 Prozent und erreichte mit 6,5Milliarden Euro einen neuen Höchststand. Die Eigenkapitalquote betrug31 Prozent. Die Nettofinanzverschuldung ohne Finanzierungsleasing lagzum Stichtag 31.12.2018 bei 1,2 Milliarden Euro.REWE Group-Finanzvorstand Dr. Christian Mielsch erklärte: "Diebilanzielle Situation des REWE-Konzerns ist hervorragend. Wir habendie Kraft, unsere Investitionen auch in Zukunft auf einem hohenNiveau zu halten und planen im laufenden Geschäftsjahr Investitionenin Höhe von rund zwei Milliarden Euro. Dies ist die Voraussetzungdafür, weiterhin dynamisch und profitabel im Handel und in derTouristik zu wachsen - national und international."Vollsortiment NationalDas Vollsortiment National mit REWE, REWE Center, REWE To Go sowienahkauf und sonstigen Großhandelspartnern erzielte 2018 einUmsatzplus von 12,3 Prozent auf 23,8 Milliarden Euro. Darin enthaltenist das Joint Venture mit der REWE Dortmund.Wichtige Impulse erhielt das Supermarktgeschäft insbesondere vomRollout des Marktkonzepts REWE 2020. Das Konzept steht u.a. fürFrische, Regionalität, gesunde Ernährung, Vielfalt, Innovation undkompetente Beratung. Zum 31.12.2018 waren insgesamt 180 Märkte aufdas Konzept REWE 2020 umgestellt.Der Umbau der 152 Sky-Märkte auf das REWE-Vertriebskonzept wurdezügig weiter vorangetrieben. Bis Mitte 2019 wird die kompletteUmstellung von Sky auf REWE abgeschlossen sein.Vollsortiment InternationalIm Vollsortiment International sind die Supermarkt- undDrogeriemarkt-Aktivitäten in Österreich, Tschechien, der Slowakei,Russland, Bulgarien, Kroatien, Litauen und der Ukrainezusammengefasst. Der Umsatz stieg um 6,2 Prozent(wechselkursbereinigt um 6,8 Prozent) von 8,9 auf 9,4 MilliardenEuro.Der Umsatz im Vollsortiment Österreich mit BILLA, BIPA, MERKUR undADEG stieg um 1,7 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. DieBILLA-Supermärkte wuchsen um 1,5 Prozent; die BIPA-Drogeriemärkte inÖsterreich steigerten die Umsatzerlöse um 1,1 Prozent.In Mittel- und Osteuropa erreichte BILLA einen Umsatzzuwachs von17 Prozent (wechselkursbereinigt +19,1 Prozent) auf drei MilliardenEuro. Darin enthalten ist das erstmals vollkonsolidierte Geschäft derlitauischen Supermarktkette Iki, das der REWE-Konzern zum 1. August2018 mehrheitlich übernommen hatte. In Tschechien erreichte BILLAdank eines Umsatzzuwachses von 12 Prozent erstmals Umsatzerlöse vonüber einer Milliarde Euro: 1,1 Milliarden Euro.Discount NationalPENNY Deutschland steigerte den Umsatz um 3,1 Prozent auf 7,6Milliarden Euro. Im dritten Jahr in Folge stieg auch wieder die Zahlder PENNY-Filialen in Deutschland, zum 31.12.2018 auf 2.182.Treiber dieser positiven Entwicklung waren die konsequentePositionierung von PENNY als Discounter in der Nachbarschaft, derAusbau des Bio- und Convenience-Sortiments sowie die Einführung vonPayback.Discount InternationalIn den Ländern Italien, Österreich, Ungarn, Rumänien undTschechien erwirtschaftete PENNY International ein Umsatzplus von 7,5Prozent auf 4,8 Milliarden Euro. Die Anzahl der Märkte stieg um 2,7Prozent auf 1.505. Stärkstes Wachstumsland war dabei Rumänien, dortlegte PENNY beim Umsatz wechselkursbereinigt 14,6 Prozent zu. InÖsterreich steigerte PENNY den Umsatz um 2,5 Prozent.BaumarktDer Geschäftsbereich Baumarkt umfasst die Baumarkt-Aktivitäten vontoom Baumarkt und B1 Discount Baumarkt. Dort wurde 2018 einUmsatzwachstum von 0,9 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro erreicht. Dietoom-Baumärkte allein wuchsen um 2,3 Prozent und lagen damit über demBranchenwachstum von 1,6 Prozent.Geschäftsfeld TouristikDie DER Touristik als zweite Säule der REWE Group neben demHandelsgeschäft entwickelte sich mit einem Plus beim fakturiertenUmsatz von 3,4 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro erneut positiv.Getragen wurde diese Entwicklung von der Internationalisierung derDER Touristik. So konnte Exim Tours in Osteuropa ein Umsatzplus von30,7 Prozent erzielen. Mit einem Umsatzplus von rund 20 Prozenterwiesen sich auch die Destination Management Companies, die fürGästebetreuung, Ausflüge und Hoteleinkauf zuständig sind, alsbesonders erfolgreich. 