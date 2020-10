Erstmals mehr als 10 000 Corona-Neuinfektionen am Tag in Polen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen hat zum ersten Mal die Grenze von 10 000 bestätigten Corona-Neuinfektionen pro Tag überschritten.



Am Mittwochmorgen meldeten die Gesundheitsbehörden in Warschau mit 10 040 neuen Fällen binnen 24 Stunden den bisherigen Rekord-Zuwachs. Die Gesamtzahl der Infektionen in Polen seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr kletterte damit bereits auf mehr als 200 000, wie Daten des Gesundheitsministeriums belegten. Die Zahl der Corona-Toten stieg innerhalb eines Tages um weitere 130 auf 3851.

Polen führte in den vergangenen Wochen eine Reihe von Maßnahmen wieder ein, die die Ausbreitung des Virus eindämmen sollen. Dazu gehören das verpflichtende Tragen von Masken in der Öffentlichkeit sowie Begrenzungen der Teilnehmerzahl bei öffentlichen Veranstaltungen.

Am Donnerstag könnten neue Beschränkungen angekündigt werden, wie Regierungssprecher Piotr Mueller mitteilte. "Wir wollen nicht wieder einen Lockdown einführen, wie wir ihn schon im Frühjahr hatten, aber einige Einschränkungen werden unausweichlich sein", eklärte Mueller einem örtlichen TV-Sender. Eine der erwartbaren Maßnahmen könnte nach Informationen der Nachrichtenagentur PAP die Einführung von Fernunterricht für ältere Grundschüler sein.

Derzeit sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums fast 9500 Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus, davon benötigen 757 Patienten Beatmungsgeräte. In Polen wächst die Sorge, ob das Gesundheitssystem über genügend Kapazitäten verfügt, um die steigende Zahl an Klinikpatienten zu behandeln. Die Regierung will deshalb in allen 16 Regionen zusätzlich provisorische Krankenhäuser errichten. Allerdings klagen die Gesundheitseinrichtungen auch über zunehmenden Mangel an medizinischem Personal und schwindende Versorgungsmöglichkeiten für Patienten, die an anderen Krankheiten als Covid-19 leiden.

Nach Angaben des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in Polen binnen 14 Tagen bei 232,3 - der EU-Spitzenwert dazu lag am Mittwoch in Tschechien bei 975,8./bas/ct/DP/jha