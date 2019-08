Unterföhring (ots) -Die wahnsinnigen Weltreisen gehen weiter: Joko Winterscheidt undKlaas Heufer-Umlauf duellieren sich mit ihren zusammengestelltenTeams in "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" wiederrund um die Erde - und das erstmals live - am Samstag, 31. August, um20:15 Uhr auf ProSieben. Von Taiwan über Frankreich, Italien, Belize,Norwegen, Nigeria und Mexiko bis nach Polen, Portugal, Russland,Schweiz und Südafrika - die Reiserouten und Aufgaben derTeam-Mitglieder werden jeweils durch den Gegner festgelegt.Wer findet für das Team seines Gegners die größtenHerausforderungen? Welches Team beweist bei den Aufgaben Mut, Kraftund Willensstärke? Und wer wird neuer Weltmeister? Triumph oderNiederlage: Die Entscheidungen über die Länderpunkte fallen zwischenJoko und Klaas live im Studio. Jeannine Michaelsen moderiert dasweltweite Kräftemessen."Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" am Samstag,31. August, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn.Hashtag zur Show: #DudWBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell