Erstmals keine Corona-Toten binnen 24 Stunden in Pakistan

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Erstmals in rund zwei Jahren ist in Pakistan binnen 24 Stunden kein Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Innerhalb eines Tages wurden auch nur 433 neue Ansteckungen registriert, wie das Gesundheitsministerium des südasiatischen Landes am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der in Krankenhäusern aufgenommenen Corona-Patienten sei ebenfalls stark zurückgegangen.

Angesichts sinkender Corona-Zahlen hatte Pakistan vor einer Woche alle Pandemie-Maßnahmen aufgehoben. Damit sind in dem rund 220 Millionen Einwohner zählenden Land auch größere Zusammenkünfte wie Hochzeiten wieder erlaubt. Restaurants dürfen im Innenbereich wieder Essen servieren, Märkte müssen ihre Öffnungszeiten nicht mehr einschränken.

Die Regierung verwies auf einen starken Rückgang der Neuinfektionen sowie auf die geringste Zahl an Patienten in der Intensivpflege seit Oktober. Seit Beginn der Pandemie haben die Behörden in Pakistan mehr als 1,5 Millionen Infektionen und etwa 30 300 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus registriert. Mehr als 101 Millionen Einwohner sind inzwischen vollständig geimpft./qzr/DP/eas