Berlin/Hamburg (ots) -- Investigative Audio-Reportage über die Suche nach den letztenRAF-Mitgliedern- Sechsteiliger Audible Original Podcast von Patrizia Schlosserund Tim Kehl- Neue Verwertungsoptionen für Podcasts: Kooperation mitRadiosender FluxFMDas Berliner Medienunternehmen Audible, bekannt als führenderAnbieter von Hörbüchern und Hörspielen, gewinnt seinen erstenRadiopreis: Der Audible Original Podcast "Im Untergrund" wurde nun inHamburg mit dem Deutschen Radiopreis 2018 in der Kategorie "BesteSendung" ausgezeichnet. Damit wird erstmals ein Podcast mit demrenommierten Radiopreis ausgezeichnet. Die kompletten sechs Folgenliefen im April 2018 beim Berliner Radiosender FluxFM, der dieProduktion in Kooperation mit Audible ausgestrahlt hat. "ImUntergrund" ist weiterhin auf audible.de verfügbar.Im Jahr 2016 hatte sich Journalistin Patrizia Schlosser (u.a. NDR,Deutschlandfunk, BR) mit ihrer Idee, die letzten drei untergetauchtenRAF-Mitglieder zu suchen, im Rahmen eines Call for Papers bei Audiblebeworben. Gemeinsam mit ihrem Vater, der in der RAF-Ära Polizist warund den Terror hautnah miterlebte, begab sie sich ein Jahr lang aufSpurensuche nach Ernst-Volker Staub, Daniela Klette und BurkhardGarweg und reiste dafür sogar bis nach Jordanien. Je tiefer dieJournalistin und ihr Vater in die Geschichte der Radikalisierungeintauchten, desto stärker veränderte sich auch ihr eigenesVerhältnis. Unter redaktioneller Leitung von Tim Kehl aus dem AudibleOriginal-Team entstand ein Podcast, dem es nach Angabe derRadiopreis-Jury "gelingt, Nähe zwischen Erzählenden und Zuhörendenherzustellen. Patrizia Schlosser zeichnet so präzise den Weg der RAFnach und schafft es, damit ein Stück deutsche Geschichte verständlichaufzubereiten." Der renommierte Deutsche Radiopreis, der seit 2010verliehen wird, geht damit erstmals an eine Podcast-Produktion. Dieinnovative Kooperation zwischen Audible und FluxFM zeigt dieMöglichkeiten neuer Verwertungsoptionen für digitaleAudio-Produktionen: Aufwändige Podcast-Produktionen mit hohemQualitätsanspruch, die als Langformat dezidiert Radioprogrammebereichern können und so unterschiedliche Hörer erreichen."Wir freuen uns, dass wir im ersten Jahr nach dem Start unseresPodcast-Programms gleich diesen renommierten Preis gewinnen", betontPaul Huizing, Podcast-Programmverantwortlicher bei Audible. "Nachdemwir bereits überwältigendes Feedback der vielen Hörer von 'ImUntergrund' erhalten haben, freut uns die Anerkennung einer Fachjurynoch einmal besonders. Wir haben fast zwei Jahre in die Recherche,Entwicklung und Produktion dieses Podcasts gesteckt - eineInvestition, die sich für die Hörer und uns ausgezahlt hat. UnserDank gilt dem Produktionsteam um Patrizia Schlosser und Tim Kehl, diemit viel Liebe zum Detail ein herausragendes Hörerlebnis geschaffenhaben.""Patrizia Schlosser ist es in ihrer aufwendigenInvestigativ-Reportage auf beeindruckende Weise gelungen, das Besteaus der Tradition des deutschen Radiojournalismus mit demStorytelling moderner Podcasts zu verbinden. Die Zusammenarbeit mitaudible.de, wo die Produktion in sechs Teilen jederzeit als Podcasthörbar ist, erlaubt ein Langformat, das der vielschichtigen ErzählungRaum gibt, und kombiniert vorbildlich klassisches Radio und Online",sagt FluxFM-Geschäftsführer Markus Kühn zur Kooperation mit Audible."Im Untergrund" ist Teil des Podcast-Programms von Audible, das imNovember 2017 startete und mittlerweile mehr als 40 exklusive AudibleOriginal Podcasts umfasst. Die gesamte Staffel "Im Untergrund" mitsechs Folgen und einer Hördauer von viereinhalb Stunden ist für 9,95Euro auf audible.de verfügbar, für Audible-Abonnenten sind alleOriginal Podcasts kostenlos.Aktuell sucht Audible erneut Konzepte für neue Original Podcastsund Hörserien. Autoren, Journalisten, Radiomacher und Podcaster sindaufgerufen, ihre Ideen bis 8. Oktober 2018 untercallforpapers.audible.de einzureichen.