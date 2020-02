Erstmals fünf GREEN-BRANDS-Auszeichnungen für eine Marke: WELEDA erhält GREEN BRANDS-Siegel für Österreich, Tschechien, Ungarn und die Schweiz (FOTO)

Veitsbronn (ots) - Weleda, Weltmarktführer für ganzheitliche Naturkosmetik undanthroposophische Arzneimittel, erhielt nach der Auszeichnung für Deutschland imNovember 2019 nun auch die Zertifikate als GREEN BRAND in vier weiteren Ländern.Damit ist WELEDA die bislang einzige Marke, die in allen fünf Ländern diebegehrte Auszeichnung und das Gütesiegel bekam.Große Freude und Stolz am BIOFACH - bzw. VIVANESS-Stand der WELEDA AG vor einpaar Tagen auf der Weltleitmesse für ökologische Konsumgüter in Nürnberg: Soerhielt das Unternehmen die GREEN BRANDS-Auszeichnungen gleichzeitig für dievier Länder Österreich, Schweiz, die Tschechische Republik und Ungarn.GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständigeMarkenbewertungs-Organisation, die ökologisch nachhaltige Marken (Unternehmen /Produkte / Dienstleister / Lebensmittel) in einem weltweit einzigartigenVerfahren auszeichnet und das GREEN BRANDS Gütesiegel verleiht.Das GREEN BRAND Gütesiegel ist eine eingetragene Unionsgewährleistungsmarke undverfügt über Schutz in der gesamten EU. Das dreistufige Verfahren (Nominierung /Validierung / Jury-Entscheid) hebt sich damit von hunderten anderer "Gütesiegel"qualitativ enorm ab und garantiert geprüfte, ökologisch nachhaltige Qualität.GREEN BRANDS zeichnet branchenübergreifend Marken aller Größen aus.Das GREEN BRANDS Gütesiegel gibt dem Verbraucher einen sicheren Anhaltspunkt zurverantwortungsvollen Arbeits- und Produktionsweise in Unternehmen und dientsomit als Orientierungshilfe für ökologisch nachhaltige Produkte undUnternehmen. Seit 2011 wurden bereits über 500 Marken validiert und rund 180Marken in den fünf Ländern als GREEN BRANDS ausgezeichnetPressekontakt:Norbert L u xGREEN BRANDS Organisation GmbHTel. +49 (0)911 97 99 599E-Mail: office@green-brands.orgWebsite: www.GREEN-BRANDS.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104598/4526895OTS: Green BrandsOriginal-Content von: Green Brands, übermittelt durch news aktuell