Erstmals ausschließliche ärztliche Fernbehandlung von Häftlingen mit technischer Unterstützung von A+ Videoclinic in Deutschland

Hamburg (ots) - Das Justizministerium Baden-Württemberg startetein Modellprojekt zur Videobehandlung im JustizvollzugDie zuletzt signifikant gestiegene Anzahl an Häftlingen, mit ihrensprachlichen und kulturellen Verschiedenheiten, stellt denJustizvollzug vor große Herausforderungen.Die gestiegene Zahl psychischer Auffälligkeiten und sonstigeErkrankungen der Häftlinge erschweren die Aufrechterhaltung derGesundheitsfürsorge. Dazu kommt eine Überalterung derGefängnisinsassen, die -wie im Leben außerhalb der Mauern - oftmalsbesondere Betreuung erforderlich macht."In diesem Zusammenhang durchgeführte Gefangenentransporte innahegelegene Kliniken und Arztpraxen gestalten sich komplex undbergen die Gefahr des Ausbruchs oder Übergriffs", führt Dr.Merschitz, Geschäftsführer der Videoclinic an.Ein von der A+ Videoclinic entwickeltes Video- undPatientensicherheitssystem soll nun die tägliche Arbeit derJustizvollzugsbediensteten und Pfleger erleichtern. Ein per Videozugeschalteter Arzt oder eine Ärztin kann innerhalb weniger MinutenSprechstunden mit Inhaftierten durchführen. Die A+ Videoclinicermöglicht durch das speziell für den öffentlichen Bereichentwickelte Programm eine Reduktion von Überweisungen undEinweisungen in außerhalb der Haftanstalten gelegene Einrichtungen.Die sogenannte RemoteTriage©, eine auf evidenzbasierten Leitlinienaufgebaute Software, unterstützt den Arzt, die Behandlung auf demhöchsten medizinischen Standard auch über Video durchzuführen undbietet darüber hinaus die Sicherheit der lückenlosen Dokumentationaller Behandlungsfälle.Rund 30 Ärzte und Ärztinnen der Videoclinic stehen rund um die Uhrper Video zur Verfügung. Neben dem 24h-Notdienst werden im Rahmen desModellprojekts auch Sprechstunden für inhaftierte Jugendliche undFrauen angeboten.Im Sommer 2016 hatte die Landesärztekammer Baden-Württemberg -bundesweit bis heute einmalig - ihre Berufsordnung geändert, um dieausschließliche ärztliche Fernbehandlung im Rahmen vonModellprojekten zu ermöglichen. Mit der Ergänzung von § 7, Abs. 4,Satz 3 wurden bundesweit erstmalig Modellprojekte zugelassen, beidenen ärztliche Behandlungen ausschließlich über Kommunikationsnetztedurchgeführt werden. Voraussetzung für derartige Erprobungen ist,dass sie evaluiert und von der Landesärztekammer Baden-Württemberggenehmigt werden.Die A+ Videoclinic wurde Anfang des Jahres gegründet und bietetsowohl öffentlichen Einrichtungen (Polizei, Justizvollzug) als auchdeutschen Unternehmen und ihren Mitarbeitern telemedizinischeLösungen auf höchstem Niveau.