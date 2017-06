Erstmals ausgeschrieben: Nova - Innovation Award der deutschen Zeitungen

Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)schreibt erstmals den Nova - Innovation Award der deutschen Zeitungenaus. Je ein Preis wird in den Kategorien Produktinnovation,Vermarktungsinnovation und neue Geschäftsfelder vergeben. Der Preisist nicht dotiert. Eingereicht werden können innovative Produkte,Projekte, Konzepte, die deutsche Zeitungen seit 2016 entwickelthaben. Die Ausschreibungsunterlagen sind unter www.bdzv.de/NOVAabrufbar."Wir wollen die Zukunftsfähigkeit der Branche nach innen und außendokumentieren", sagte dazu BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff.Nicht jede außergewöhnliche Idee aus kleinen wie großenVerlagsunternehmen erhalte die Bekanntheit, die sie verdiene. "Daswollen wir ändern!", bekräftigte Wolff.Mit dem Award werden die jeweils besten Produkt-Neueinführungengedruckt und digital, außergewöhnliche Geschäftsmodelle, kreativeStrategien und Vermarktungsideen ausgezeichnet. Gewürdigt werdeninnovative Leistungen für Leser/Nutzer und Werbekunden ebenso wiebeispielsweise die Erschließung neuer Märkte außerhalb desKerngeschäfts der Zeitungen.Über die Auszeichnung entscheidet eine unabhängige Jury: MeinolfEllers (CDO, dpa), Hamburg; Dr. Florian Heinemann (Partner, Project AVentures), Berlin; Dr. Wolfram Kiwit (Chefredakteur,Ruhr-Nachrichten), Dortmund; Rolf-Dieter Lafrenz (Partner, SchicklerUnternehmensberatung), Hamburg; Larissa Pohl (Mitglied des Vorstands,Jung von Matt), Hamburg; Jörg Rheinboldt (Geschäftsführer, AxelSpringer Plug and Play), Berlin; Martin Wunnike (Vorsitzender derGeschäftsführung, Mittelbayerische Zeitung), Regensburg.Der Nova - Innovation Award wird beim Zeitungskongress des BDZV am19. September in Stuttgart verliehen. Der Einsendeschluss für denWettbewerb ist der 14. Juli 2017.Unterstützt wird der BDZV bei diesem Projekt von derUnternehmensberatung Schickler, Hamburg.Pressekontakt:Hans-Joachim FuhrmannTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: fuhrmann@bdzv.deAnja PasquayTelefon: 030/ 726298-214E-Mail: pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell