Erstmals im Stadion: Der NFL-Draft 2018 in der Nacht von Donnerstag, 26.4. auf Freitag, 27.4., live auf ProSieben MAXX

Unterföhring (ots) - Wer angelt sich den besten Football-Nachwuchsund legt somit einen wichtigen Grundstein für eine erfolgreicheSaison? Zum dritten Mal in Folge übertragen ProSieben MAXX und ran.dedie erste Runde des Drafts, das alljährlicheNachwuchs-Auswahl-Verfahren der National Football League, live. Inder Nacht von Donnerstag, 26. April, auf Freitag, 27. April 2018,kommentieren Patrick Esume, Christoph "Icke" Dommisch sowieCollege-Football-Experte Nils Müller ab 1:50 Uhr die ca. vierstündigeLiveübertragung und diskutieren den aktuellen Liga-Gossip.#ranNFL-Experte Patrick Esume: "Der Draft 2018 wird wahrscheinlichnoch spannender als der im letzten Jahr. Besonders nach der echtturbulenten Free Agency Periode schauen alle wie immer auf dasschlechteste Team der Liga: die Browns. Entscheiden sie sich zuerstfür den Franchise-Quarterback Darnold oder wird es doch SaquonBarkley der Star-Runningback des Draft. Ich bin gespannt."Das gab es noch nie: Erstmals wird der NFL-Draft in einem Stadionausgetragen. Gastgeber ist das AT&T-Stadium in Arlington, Heimstadionder Dallas Cowboys. Damit findet der Draft zum ersten Mal in Texasstatt.So funktioniert der Draft: Die 32 Teams der National FootballLeague können die besten College-Spieler verpflichten, und zwar inumgekehrter Reihenfolge. Die Cleveland Browns, das schwächste Teamder letzten Saison, hat den ersten "Pick", der aktuelleSuper-Bowl-Champion Philadelphia Eagles wählt als letztes. So sorgtdie National Football League jedes Jahr dafür, dass die Ligamöglichst spannend und ausgewogen bleibt. Insgesamt geht der Draftüber sieben Runden. In dieser Reihenfolge dürfen die Teams auswählen:https://www.ran.de/us-sport/nfl/bildergalerien/nfl-draft-2018-die-draft-reihenfolge-nach-dem-super-bowl-steht-endgueltig-festSo läuft der Draft: https://www.ran.de/us-sport/nfl/video/nfl-lexikon-so-laeuft-der-draft-2018-ab-clip