Live-Showdown um die besten StimmenDeutschlands: Wer holt sich den Sieg bei "The Voice of Germany" imgroßen Finale am Sonntag, 10. November 2019, um 20:15 Uhr live inSAT.1? Schnappt sich Sido beim ersten Antritt direkt den Titel? WirdMark Forster in seiner dritten #TVOG-Staffel endlich gewinnen? IstAlice Merton der erste weibliche Coach, der sein Talent zum Siegführt? Schlägt #TeamRea nach 2012 zum zweiten Mal zu? Oder stimmt dasPublikum für Nico Santos' Online-Talent? Eine Woche vorher, am 3.November 2019, um 20:15 Uhr zeigt SAT.1 das Halbfinale - ebenfallslive. Der Kartenvorverkauf dafür startet ab sofort aufwww.tvtickets.de. Der Vorverkauf für die begehrten Finalticketsbeginnt am Sonntag, 13. Oktober 2019, um 12:00 Uhr.Folge verpasst? "The Voice of Germany" ist jederzeit auch auf Joynabrufbar. "The Voice of Germany" donnerstags auf ProSieben undsonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2019.Noch mehr #TVOG:Die besten Talente gehen auch dieses Jahr wieder auf Tour. Ticketsund Infos zur "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt esauf www.thevoiceofgermany.de/tour. Zusätzlich gibt es während derShow alle Hintergrundinformationen zu #TVOG im red button Portal vonProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.Alle Highlight-Videos zu "The Voice of Germany" stehen Ihnenkostenfrei auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe,zum Einbinden bereit. Hier können Sie sich bei glomex als Publisheranmelden: https://exchange.glomex.com/register.