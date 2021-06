Erstmals Kryptowährungen bei Diamanten-Auktion von Sotheby's erlaubt

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Diamant mit mehr als 100 Karat könnte bei einer Auktion bis zu 15 Millionen Dollar (etwa 12,5 Millionen Euro) einbringen - und erstmals kann bei einer Versteigerung dieser Art nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's auch in Kryptowährungen bezahlt werden.



Der tropfenförmige weiße Diamant mit dem Namen "The Key 10138" solle am 9. Juli in Hong Kong versteigert werden, teilte Sotheby's am Montag in New York mit. Weltweit seien bislang weniger als zehn Diamanten von dieser außergewöhnlichen Qualität und Reinheit versteigert worden, hieß es. Das Auktionshaus hatte erstmals Mitte Mai Kryptowährungen für die Bezahlung eines ersteigerten Kunstwerks erlaubt./cah/DP/fba