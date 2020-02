Delft (NL) (ots) - Als erster Händler in Deutschland bietet Kaufland Fisch an,der zur Verringerung des weltweiten Fischfangs beiträgt und einen Mehrwert fürdie menschliche Gesundheit hat. Der Fisch stammt aus Aquakultur in Norwegen undwird dort mit einem Öl aus natürlichen Meeresalgen gefüttert. Das Algenöl isteine biotechnologische Innovation von Veramaris, einem Gemeinschaftsunternehmenaus Evonik (Deutschland) und DSM (Niederlande).Der neue Lachs ist ab dem 27. Februar 2020 unter der Eigenmarke "K-Blue Bay" inallen deutschen Kaufland-Filialen mit Fisch-SB-Theke erhältlich. Anfang Februarstellten Kaufland und Veramaris gemeinsam mit weiteren Projektpartnern das neueProdukt auf der Messe "Fish International" in Bremen vor. Bis heute hatte denAlgen-Lachs nur ein französischer Einzelhändler im Sortiment.Aquakultur: Hauptlieferant von SpeisefischÜber die Hälfte des weltweit konsumierten Speisefisches stammt bereits ausAquakultur. Jährlich werden Millionen Tonnen Wildfisch gefangen, um darausFischmehl und Fischöl für das Futter in Aquakulturen zu gewinnen. Bislang warFischöl die einzig mögliche Quelle für die für den Fisch so wichtigenOmega-3-Fettsäuren im Lachsfutter. Bei der Produktion des "Algen-Lachses" wirddieser Problematik gezielt entgegengewirkt. Denn bei der Produktion wird einTeil des Fischöls im Futter durch das Omega-3-reiche Öl aus natürlichenMeeresalgen ersetzt. "Für die Aufzucht eines Kilogramm Lachs soll umgerechnetkünftig weniger als ein Kilogramm Futter-Wildfisch verwendet werden. Dieses Zielerreichen wir gemeinsam mit dem Algenölproduzenten Veramaris", so RobertPudelko, CSR Einkauf Deutschland bei Kaufland.Algen-Lachs: Hoher Gehalt an natürlichem Omega-3Für den Verbraucher bringt Lachs einen gesundheitlichen Mehrwert. Er ist einereiche Quelle für die Omega-3-Säuren EPA und DHA. Diese marinenOmega-3-Fettsäuren haben eine bestätigte positive Wirkung auf Hirn- undHerzfunktion sowie unsere Sehkraft. Da weniger als zehn Prozent derWeltbevölkerung ausreichend mit Omega-3 versorgt sind, kann der Algenlachs hiereinen bedeutenden gesundheitlichen Beitrag leisten. "Es freut uns zu sehen, dasswir es durch die gemeinsame, kontinuierliche Arbeit mit allen Partnern entlangder Wertschöpfungskette geschafft haben, den Kunden einen nachhaltig gesundenLachs anzubieten", sagt Gaëlle Husser, Global Business Development Director beiVeramaris. Das Unternehmen verfolgt langfristig das Ziel mit seiner Innovationden weltweiten Markt nachhaltig beeinflussen zu können.Über KauflandIm Bereich nachhaltiger Fisch ist Kaufland bereits seit über zehn Jahren aktiv.Und dieses Engagement wird vielseitig honoriert: Maßnahmen wie die Auslistungzahlreicher stark gefährdeter Fischarten, ein nahezu durchgängig zertifiziertesEigenmarkensortiment oder auch das Engagement im Bereich Verbesserung derTierschutzstandards in der Aquakultur wurden unter anderem von Greenpeacebereits mehrmals als "hervorragend" bewertet und ausgezeichnet.Kaufland ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen mit rund 1.300Filialen und ca. 132.000 Mitarbeitern in acht Ländern. Ob in Deutschland, Polen,Tschechien, Rumänien, der Slowakei, Bulgarien, Kroatien oder der RepublikMoldau, überall steht Kaufland für hohe Qualität, große Auswahl, günstige Preiseund einen einfachen Einkauf. Bundesweit betreibt das Unternehmen rund 670Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und allesfür den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obstund Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. DasUnternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz inNeckarsulm, Baden-Württemberg.Über VeramarisVeramaris ist ein Gemeinschaftsunternehmen von DSM und Evonik zur Herstellungder Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA aus natürlichen Meeresalgen. Veramaris mitSitz in Delft (Niederlande) wurde 2018 gegründet und produziert fermentativ einAlgenöl, das besonders reich an den beiden essentiellen Omega-3-Fettsäuren EPAund DHA ist. Veramaris hatte den Dialog mit allen Partnern entlang derLachs-Wertschöpfungskette maßgeblich vorangetrieben.Pressemeldungen und Fotos zum Download finden Sie unter: www.kaufland.de/pressehttps://www.veramaris.com/media-database.htmlPressekontakt KauflandInes RottwilmTel: +49 7132 94-680 419Mail: presse@kaufland.dePressekontakt VeramarisJulia BornTel: +49 6181-59-12708Mail: julia1.born@evonik.comPressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Ines Rottwilm, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-680419, presse@kaufland.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111476/4528543OTS: KauflandOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell