Leutershausen (ots) - Allerheiligen und Totensonntag sind fürviele Menschen wichtige Tage der Erinnerung. Zusätzlich dazu findetin diesem Jahr erstmals der Tag des Grabsteins statt. Am 20. Oktobersteht der Gedenkstein einen Tag lang im Mittelpunkt. Bundesweitkönnen sich Interessierte bei ihrem Steinmetz vor Ort über denGrabstein informieren, sei es zur möglichen Gestaltung, zu Preisenoder zur Geschichte des Grabsteins.Grabsteine haben lange TraditionGrabsteine haben sich in verschiedenen Kulturen und Religionenweltweit zu einem sichtbaren Zeichen des Andenkens und derDankbarkeit entwickelt. Bereits in der Antike wurden in griechischenund römischen Kulturkreisen sogenannte Gräberstraßen mit Grabsteinenangelegt. Später übernahmen die Christen diese Sitte und etabliertensie als eigene Tradition. Damals wie heute geben Rituale und SymboleMenschen Halt.Gute Grabmalgestaltung von enormer BedeutungEinem guten Grabstein gelingt es nicht nur, die Identität desVerstorbenen zu bewahren und mit ihm über den Tod hinaus inVerbindung zu bleiben. Ein schöner, personenbezogener Grabsteinwertet auch den Friedhof optisch auf und gibt eine letzteMöglichkeit, dem Verstorbenen gegenüber Liebe, Respekt undDankbarkeit auszudrücken.Heute werden moderne Grabsteine oft im Materialmix ausverschiedenen Natursteinen kombiniert und gefertigt. Das zeigt sichbundesweit auf zahlreichen Friedhöfen, wo Hinterbliebene dieMöglichkeiten einer modernen Grabmalgestaltung immer häufiger nutzen.Initiator Hanel ist Experte für GrabmalgestaltungMit dem Tag des Grabsteins möchte Initiator Alexander Hanel nundieses Zeichen der Erinnerung in den Mittelpunkt stellen. Am 20.Oktober 2018 findet daher erstmals der Ehrentag für Gedenksteinestatt. Hanel ist Friedhofsexperte und Steinmetz. Er hat unter anderemden Friedhofskulturkongress, einen Fachkongress über die Zukunft derFriedhöfe, ins Leben gerufen und schuf mit Rokstyle das ersteFashionlabel für Grabsteine.Mehr Informationen zum Tag des Grabsteins unterwww.tagdesgrabsteins.de