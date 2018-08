Erstmals 13 Millionen Gehaltsabrechnungen via DATEV / Zuwachs von einer Million abgerechneter Arbeitnehmer in zwei Jahren

Nürnberg (ots) - Die nach wie vor gute Konjunktur in Deutschlandmacht es möglich: Mit der Zahl der Beschäftigten steigt auch derBedarf an Lohn- und Gehaltsabrechnungen weiter. Vor diesemHintergrund kann die DATEV eG einen Rekord verzeichnen: Im Juliüberstieg die Anzahl der Arbeitnehmer, die eine mit Software desIT-Dienstleisters erstellte Lohn- oder Gehaltsabrechnung erhielten,erstmals die Marke von 13 Millionen. Dabei profitiert DATEV sogarüberdurchschnittlich: Der Zuwachs fällt nahezu doppelt so hoch aus,wie er aufgrund des Beschäftigungszuwachses im Land zu erwarten wäre.Der Hauptgrund dafür liegt in der Kundenstruktur der DATEV, dieinsbesondere bei steuerlichen Beratern als genossenschaftlicherLösungsanbieter weit verbreitet ist. Die meisten neuen Jobs entstehenin mittelständischen Betrieben, die die Lohnbuchführung in derMehrzahl an ihren Steuerberater auslagern. Mehr als 1,4 MillionenUnternehmen in Deutschland nutzen derzeit diesen Service derKanzleien. Verstärkt wird der Trend noch durch zwei Entwicklungen.Zum einen nimmt die Komplexität der Lohnabrechnung aufgrundregelmäßiger rechtlicher Neuerungen stetig zu, zum anderen wird esfür die Unternehmen immer schwieriger auf dem Arbeitsmarkt die dafürbenötigten hoch spezialisierten Mitarbeiter zu finden.Das Wachstum der Anzahl mit DATEV-Software abgerechneterArbeitnehmer verlief in jüngerer Zeit sehr dynamisch. In gut zweiJahren stieg sie um eine Million. Erst im Juni 2016 hatte derIT-Dienstleister die 12-Millionen-Marke erstmals überschritten.Über DATEV eGDie DATEV eG ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister fürSteuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie derenzumeist mittelständische Mandanten. Mit rund 40.300 Mitgliedern,nahezu 7.400 Mitarbeitern (zum Ende des ersten Halbjahrs 2018) undeinem Umsatz von 978 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2017) zählt dieDATEV zu den größten IT-Dienstleistern und Softwarehäusern inDeutschland. So belegte das Unternehmen im Jahr 2016 Platz 3 imRanking der Anbieter von Business-Software in Deutschland (Quelle:IDC, 2017). Das Leistungsspektrum umfasst vor allem die BereicheRechnungswesen, Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung,Steuern, Kanzleiorganisation, Enterprise Resource Planning (ERP),IT-Dienstleistungen sowie Weiterbildung und Consulting. Mit ihrenLösungen verbessert die 1966 gegründete Genossenschaft mit Sitz inNürnberg gemeinsam mit ihren Mitgliedern die betriebswirtschaftlichenProzesse von Unternehmen, Kommunen, Vereinen und Institutionen.Pressekontakt:DATEV eGBenedikt LederTelefon 0911 319-51221benedikt.leder@datev.dewww.datev.de/pressetwitter: @DATEV_SprecherOriginal-Content von: DATEV eG, übermittelt durch news aktuell