Erstmalige Verleihung des FII Institute for Humanity Award anlässlich des 5-jährigen Bestehens des FII

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -- Der Future Investment Initiative (FII) Institute for Humanity Award wurde heute im Rahmen des 5. Jubiläums der FII ins Leben gerufen- Die internationale Verfechterin der Frauen- und Kinderrechte, Dame Graça Machel, und die preisgekrönte Sängerin und Menschenfreundin Gloria Gaynor sind die ersten beiden Preisträgerinnen, die in Anerkennung ihrer herausragenden Karrieren und ihres beispielhaften Engagements für die Förderung positiver Auswirkungen auf die Menschheit mit dem Preis ausgezeichnet werden.Das Future Investment Initiative (FII) Institute hat heute den ersten FII Institute for Humanity Award an Dame Graça Machel, internationale Verfechterin der Frauen- und Kinderrechte, und Gloria Gaynor, preisgekrönte Sängerin und Humanistin, verliehen. Das FII Institut begrüßte beide zur Eröffnungssession des FII, in der Frau Gaynor ihren Hit "I Will Survive" vortrug und Frau Machel die Eröffnungsanmerkungen und ein Live-Interview mit HRH Prinzessin Reema bint Bandar Al-Saud, Botschafterin Saudi-Arabiens in den USA, über die Bedeutung von Investitionen in die Menschheit gab.Dame Graça Machel ist die ehemalige First Lady von Mosambik und Südafrika, Vorsitzende des Graça Machel Trust, humanitäre Helferin und Verfechterin der Rechte von Frauen und Kindern. Dame Machel ist Mitbegründerin und stellvertretende Vorsitzende von The Elders, einer unabhängigen Gruppe weltweit führender Persönlichkeiten, die sich gemeinsam für Frieden, Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzen.Frau Gaynor setzt sich unermüdlich für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen ein, wobei ihr besonderes Augenmerk darauf liegt, Menschen zu helfen, die Krankheit und Trauer überwinden und ihr Leben wieder in den Griff bekommen, nachdem sie Zeuge einer nationalen Tragödie geworden sind. "I Will Survive" ist zu einer emotionalen Hymne geworden, die von Überlebenden und Fans auf der ganzen Welt begrüßt wird.Der FII Institute for Humanity Award spiegelt die "Impact on Humanity"-Agenda des Instituts wider und zeigt auf, wie man eine bessere, nachhaltigere Zukunft für die Menschheit schaffen kann. Das FII Institute ist eine globale gemeinnützige Stiftung mit einer Investitionsabteilung, die dabei hilft, gute Ideen in die Tat umzusetzen, indem sie die klügsten Köpfe fördert und Ideen in reale Lösungen in fünf Schwerpunktbereichen umsetzt: Künstliche Intelligenz, Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.Richard Attias, CEO des FII-Instituts, sagte, mit dem Preis würden herausragende Persönlichkeiten gewürdigt, die einen positiven Einfluss auf die Menschheit ausgeübt haben."Wir wollen ihre lebenslangen Beiträge und Bemühungen in Bereichen wie der Förderung der Rechte von Frauen und Kindern, Bildung, Entwicklung sowie Kunst und Kultur würdigen. Der FII Institute for Humanity Award setzt neue Standards für den Dienst am Menschen auf der ganzen Welt."Die ersten Preisträger wurden während des 5. Jubiläums der FII bekannt gegeben, das unter dem Motto "Invest in Humanity" stattfindet. Die Diskussionen und Debatten auf der Veranstaltung drehen sich um die Investitionen, die den größten Nutzen für die Menschheit bringen werden, da mehrere Sektoren in der Zeit nach COVID eine Renaissance erleben werden. Die Plattform bringt weltweit führende Persönlichkeiten, Experten, Innovatoren und Medienvertreter zusammen, um bahnbrechende Lösungen für die Herausforderungen der Gesellschaft zu erforschen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Menschheit haben.Information zum FII InstitutDas FII Institute ist eine globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Auswirkungen auf die Menschheit. Wir sind den ESG-Richtlinien verpflichtet, fördern die klügsten Köpfe und verwandeln Ideen in reale Lösungen in fünf Schwerpunktbereichen: KI und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort - in einer Phase, in der Entscheidungsträger, Investoren und eine engagierte Generation junger Menschen sich voller Ehrgeiz und Energie für Veränderungen einsetzen. Wir nutzen diese Energie in drei Säulen - THINK, XCHANGE, ACT- und investieren in Innovationen, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verändern.Schließen Sie sich uns an, um eine bessere und nachhaltigere Zukunft für die Menschheit mitzugestalten und zu verwirklichen. www.fii-institute.orgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1670943/FII_Institute_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1670944/FII_Institute_2.jpgOriginal-Content von: The Future Investment Initiative (FII) Institute, übermittelt durch news aktuell