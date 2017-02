Köln (ots) - Die Helden aus dem Universum von DC Comics genießenweltweit immense Popularität und faszinieren seit JahrzehntenGenerationen von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen. Dem wurde imKino insbesondere in den vergangenen Jahren Rechnung getragen: DankBlockbustern wie Christopher Nolans "Batman"-Trilogie, derSuperman-Verfilmung "Man of Steel" oder dem Crossover "Batman vs.Superman" sind die Protagonisten in aller Munde, neue Kinoabenteuerwie "Wonder Woman" und "Justice League" sind für dieses Jahrangekündigt.Besonders humorvoll sind die animierten Filmadaptionen von LEGO,aktuell läuft "The LEGO Batman Movie" mit großem Erfolg in denLichtspielhäusern. SUPER RTL hat für Fans von Bruce Wayne und demJoker jetzt eine ganz besondere Überraschung im Programm. Am Samstag,11. Februar zeigt der Kölner Sender um 20.15 Uhr Gerechtigkeitsliga -Gefängnisausbruch in Gotham City (USA 2016) in deutscherErstausstrahlung. Und damit nicht genug, denn direkt im Anschluss um21.50 Uhr können sich die DC-Fans auf die Free-TV-Premiere vonGerechtigkeitsliga - Cosmic Clash (USA 2016) freuen.Batman nimmt sich eine Auszeit und fährt in den Urlaub. Den kanner allerdings nicht wirklich genießen, da ihm Bane und Deathstrokemit einem fiesen Plan auflauern. Währenddessen versucht der Rest derGerechtigkeitsliga für Recht und Ordnung in Gotham City zu sorgen.Doch das ist gar nicht so einfach, denn der Joker hat alle Schurkenaus dem Gefängnis befreit und die Stadt droht im Chaos zu versinken.Direkt danach müssen Batman, Superman und ihre Freunde sich gegenwahnsinnigen Roboterschurken Brainiac zur Wehr setzen. Denn dieserverfolgt den finsteren Plan, die Erde seiner Sammlung von Planetenhinzuzufügen...Pressekontakt:SUPER RTLRTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co. KGPicassoplatz 150679 KölnFon: +49 221 456-51015Fax: +49 221 456 95-51015kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell