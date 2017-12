Ersthelfer im Betrieb: Auf Notfälle vorbereiten (FOTO)

Köln (ots) -Ersthelfer können Leben retten - zu Hause, im Straßenverkehr undim Betrieb. Doch worauf ist zu achten? Die BG ETEM gibt Tipps fürUnternehmen und Beschäftigte.Muss mein Betrieb eigene Ersthelfer haben? Und wenn ja, wie viele?Und wie werden sie ausgebildet? Diese und weitere Fragen beantwortet"etem", das Magazin für Prävention, Rehabilitation und Entschädigungin seiner aktuellen Ausgabe. Es wird von der BerufsgenossenschaftEnergie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) herausgegeben.Wie viele Ersthelfer benötigt werden, hängt von der Zahl deranwesenden Beschäftigten und der Art des Betriebs ab. Sind zwischenzwei und 20 Beschäftigte anwesend, ist ein Ersthelfer erforderlich.Bei mehr als 20 Personen müssen in Verwaltungs- und Handelsbetriebenfünf Prozent, in sonstigen Betrieben zehn Prozent der AnwesendenErsthelfer sein. Dazu kommen Sonderregelungen für bestimmteBetriebsgruppen wie z. B. Kindertagesstätten oder Universitäten.Ersthelfer absolvieren einen aus neun Unterrichtseinheitenbestehenden Erste-Hilfe-Lehrgang. Diese Lehrgänge werden vonanerkannten Hilfsorganisationen angeboten. Spätestens alle zwei Jahresteht für Ersthelfer eine Fortbildung an. Diese umfasst wie dieGrundausbildung neun Unterrichtseinheiten.Die Kosten der Erste-Hilfe-Ausbildung trägt die BG ETEM für ihreMitgliedsbetriebe.Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund 3,8Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmertsich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in denMitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung vonArbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmenübernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen vonArbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten undstellt diese auch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuell