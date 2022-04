Erstes xR- und VP-Studio in den VAE: Fractal Studio entscheidet sich für maßgeschneidertes LED-Display von INFiLED

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Im März wurde das erste vollständig integrierte Studio für Extended Reality (xR) und virtuelle Produktion (VP) der VAE mit dem Namen Fractal Studio in Dubai eröffnet. INFiLED, ein internationaler Hersteller von LED-Displays, wurde dafür ausgewählt, die komplette maßgeschneiderte 24 x 5 m großen Bühne im Zentrum der 650 m² großen Anlage anzubieten.Um den Anforderungen von Fractal Studio an die maßgeschneiderte gekrümmte 120 m² große Struktur gerecht zu werden, hat INFiLED 560 GXII-Gehäuse angepasst und das massive, um 192° gekrümmte Display mit einem Pixelabstand von 2,5 mm entwickelt. INFiLED hat die LED-Wand für die spezifischen Farbspektren optimiert, die für Fractals Kameranutzung entscheidend sind, aber in handelsüblichen LED-Panels nicht verfügbar sind. Die Anpassung ermöglichte es außerdem, die Krümmung des Displays dort zu platzieren, wo Fractal es wollte, ohne die gesamte tragende Struktur der Wand ändern zu müssen.Die Kombination aus dem von Disguise betriebenen Rendering-System, dem Optitrack-Kamera-Tracking-System, der Ausrüstung von FilmQuip Media und dem INFiLED-LED-Hintergrund ergibt ein Studio, das über eine der fortschrittlichsten Infrastrukturen der Welt verfügt. Mit der Eröffnung des beeindruckenden 650 m² großen Studios hat Fractal die xR-VP-Revolution offiziell in den Nahen Osten gebracht.„xR revolutioniert die Branche und eröffnet kreative Möglichkeiten, von denen wir bis vor zwei Jahren nur träumen konnten. Das ist etwa die gleiche Größenordnung wie die Einführung der digitalen Bearbeitung von Bändern oder der Zugang zu VFX, den wir alle in den letzten Jahren genießen durften. Die VAE sind besonders zukunftsorientiert und könnten durch das Rekrutieren und Ausbilden kreativer Talente und Produktionen zu einem Fundament dieser Technologie werden", so Azin Samarmand, Geschäftsführer von Fractal Studio. „Es war uns eine Freude, mit INFiLED an diesem Großprojekt zusammengearbeitet zu haben. Neben dem Fachwissen und den verbesserten LED-Lösungen hat uns das Team vor allem persönlich angeleitet und bei jedem Schritt unterstützt."„Wir haben eng mit Fractal und allen anderen Beteiligten zusammengearbeitet, um diese beeindruckende, individuelle Einrichtung auf die Beine zu stellen", erklärte Marco Bruines, Senior Vice President von INFiLED EMEA. „Die Kombination aus nahtloser Kurve, hoher Bildwiederholfrequenz und den lebendigen Farben des riesigen LED-Hintergrunds bietet eine hochmoderne 8K-Auflösungen und ermöglicht eine hervorragende Qualität vor und hinter der Kamera. Wir freuen uns, Teil dieses erstaunlichen Projekts zu sein, denn mit der Revolution der xR-Branche stehen uns aufregende Zeiten bevor!"Informationen zur GXII-Serie von INFiLEDDas LED-Display der Serie GX II ist eine leichte, dünne LED-Lösung für Mietanlagen im Innen- und Außenbereich. Die Gehäuse dieser Serie sind aus hochfestem, leichtem Magnesium-Aluminium-Druckgussmaterial gefertigt, wodurch sie ganz leicht auf- und abgebaut werden können. Das Produkt kann als flaches und gebogenes Display verwendet werden und sich um bis zu etwa 10° biegen. Die GXII-Serie ist in Gehäusegrößen von 1000 x 500 mm und 500 x 500 mm erhältlich. Die unterschiedlichen Gehäusegrößen lassen sich zu einer Sonderform kombinieren, die für unterschiedliche Szenarien wie Konzerte, Außenwerbung, Konferenzzentren und Veranstaltungsorte eine hervorragende Lösung bietet.Informationen zu INFiLEDINFiLED ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung großer LED-Videolösungen spezialisiert hat. Die Anwendungsbereiche von INFiLED umfassen Werbung, Transport, Sport, Veranstaltungen, Leitstellen, Corporate Branding und Meetings, kreative Anwendungen und vieles mehr. Mit Installationen in über 85 Ländern und über 135 Patenten, eine der höchsten Zahlen in der Branche, strebt INFiLED danach, eine Top-Marke bei der Herstellung von LED-Bildschirmen zu werden und der Welt ein herausragendes visuelles Erlebnis zu bieten.Weitere Informationen zum Projekt finden Sie aufhttps://www.broadcastprome.com/case-studies/contentcreation-production/bringing-virtual-production-to-the-middle-east/Weitere Neuigkeiten über INFiLED finden Sie unterhttp://www.infiled.com/NEWS/info@infiled.comMedienkontakt:MEDIENKONTAKTE:info@infiled.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1805850/Fractal_Studio_Set_2_00951.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1805851/Fractal_Studio_Set_2_01049.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1805852/Fractal_Studio_Set_2_01042.jpgOriginal-Content von: INFiLED, übermittelt durch news aktuell