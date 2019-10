Erstes positives Urteil vom OLG Naumburg im Abgasskandal - Gericht stellt sich auf Verbraucherseite

Bremen (ots) - Das Oberlandesgericht Naumburg hat VW imAbgasskandal zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt (AZ. 7 U24/19). Damit stellt sich auch die Gerichtsbarkeit in Sachsen-Anhaltim VW Abgasskandal hinter die Verbraucher. In erster Instanz war dieKlage durch das Landgericht Magdeburg noch abgelehnt worden, doch dasOLG Naumburg gab dem von HAHN Rechtsanwälte vertretenen Kläger nunRecht.Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der VW Tiguan des Klägersüber eine unzulässige Abschalteinrichtung verfügte und VW ihn damitvorsätzlich und sittenwidrig geschädigt hat. Der Kläger hatte dasFahrzeug im Frühjahr 2014 als Gebrauchtfahrzeug erworben. VW vertratim Verfahren die Ansicht, dass Halter von Gebrauchtwagen kein Schadenentstanden sei. Man habe den Kunden nicht täuschen können, da manselbst gar nicht an den Vertragsverhandlungen beteiligt gewesen sei.Dies sah das Gericht jedoch anders. Die schädigende Handlung liege indem Inverkehrbringen des mit dem Motor EA 189 versehenen Fahrzeugs.Das Gericht ging darauf ein, dass VW mit Aufspielen desSoftware-Updates ein Thermofenster in dem streitgegenständlichenFahrzeug installiert hat, wie der Autobauer selbst zugibt. Auf dieFrage, ob dieses Thermofenster ebenfalls eine unzulässigeAbschalteinrichtung sei, ging das Gericht jedoch nicht ein.Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten des Klägers seilediglich der Zeitpunkt des Kaufes und damit die ursprünglichvorhandene unzulässige Abschalteinrichtung gewesen.Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision zumBundesgerichtshof wurde zugelassen. Das Verfahren reiht sich damit ineine ganze Reihe von ähnlichen Abgasskandal-Verfahren ein, die demBGH bereits vorliegen. Es bleibt abzuwarten, wie dieser letztendlichinsbesondere bezüglich einer möglicherweise anzurechnendenNutzungswertentschädigung und zu zahlender deliktischer Zinsenentscheiden wird. Umso mehr, da nun bekannt wurde, dass VW mit demUpdate nur eine unzulässige Abschalteinrichtung mit dem Thermofensterersetzt hat - laut mehrerer Gerichte ebenfalls eine unzulässigeAbschalteinrichtung."Das Oberlandesgericht Naumburg reiht sich damit in eine Phalanxvon Oberlandesgerichten ein, die die Volkswagen AG wegen desDieselskandals verurteilt haben. Die Chancen auf Schadensersatzstanden für die Kunden nie besser als heute", macht Rechtsanwalt LarsMurken-Flato von HAHN Rechtsanwälte betroffenen Autofahrern Mut.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell