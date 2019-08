Erstes positives Prospekthaftungsurteil zur HTB Zehnte Hanseatische Schiffsfonds

--------------------------------------------------------------Jetzt informierenhttp://ots.de/eIPAVG--------------------------------------------------------------Bremen (ots) - Das Landgericht Bremen hat mit Urteil vom 21. Juni2019 - 4 O 753/18 - die HTB Hanseatische Fondstreuhand GmbH zurZahlung von Schadensersatz in Höhe von rund 29.000,00 Euro nebstZinsen verurteilt (nicht rechtskräftig). Die Beklagte hafte alsGründungs- und Treuhandkommanditistin auf Schadensersatz ausProspekthaftung im weiteren Sinne. Soweit ersichtlich, handelt essich um das erste Prospekthaftungsurteil zur HTB Zehnte HanseatischeSchiffsfonds.Die von HAHN Rechtsanwälte vertretene Anlegerin hatte sich im Mai2008 an der HTB Zehnte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG mit30.000,00 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio beteiligt. Es handelt sich umeinen geschlossenen Fonds, der in Zweitmarktbeteiligungen undDirektinvestitionen im Schifffahrtsbereich investieren sollte. AnAusschüttungen hatte die Klägerin 2.375,00 Euro erhalten."Mit der Klage haben wir umfangreiche Prospektfehler dargelegt",sagt Rechtsanwältin Dr. Petra Brockmann von HAHN. Die 4. Zivilkammerdes Landgerichts folgte der Auffassung von HAHN, dass derEmissionsprospekt der HTB Zehnte Hanseatische Schiffsfondsunvollständig und fehlerhaft ist. Der Prospekt suggeriere - so dasGericht - mit den Angaben zu den zu erwartenden Kapitalrückflüsseneine hohe Planungssicherheit und entwerte auf diese Weise die darinenthaltenen Risikohinweise, so dass ein irreführender Gesamteindruckerzeugt werde. Aufgrund des Gesamteindrucks werde die aufgrund derhohen Volatilität des Schiffscharter- und des darauf beruhendenBeteiligungsmarktes tatsächlich geringe Planungssicherheit derKapitalanlage verharmlost. Dies widerspreche dem Gebot, dass demAnleger ein zutreffendes Bild über die Anlage vermittelt und erverständlich und vollständig aufgeklärt werden muss."Das Urteil hat grundlegende Bedeutung, da gerade auch beiZweitmarktfonds häufig mit zu optimistischen und unrealistischenAnnahmen geworben wird", erläutert Anwältin Brockmann weiter. Für dieAnleger ist allerdings zu beachten, dass Schadensersatzansprüchespätestens nach 10 Jahren verjähren und hierbei die Zeichnung derBeteiligung für den Fristbeginn maßgeblich ist.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRAin Dr. Petra BrockmannMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: brockmann@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell