Erstes digitales Lehrwerk für Integrationskurse zugelassen

Das kostenfreie Lernportal"Ich-will-Deutsch-lernen.de" (iwdl.de) des DeutschenVolkshochschul-Verbandes (DVV) ist im Integrationskurs vollumfänglich als kurstragendes Lehrwerk einsetzbar. Es ist damit daserste digitale kurstragende Lehrwerk, das vom Bundesamt für Migrationund Flüchtlinge (BAMF) für den Integrationskurs zugelassen wurde."Ich-will-Deutsch-lernen.de" ersetzt den Präsenzkurs nicht,sondern fördert als Blended-Learning-Instrument die sprachliche,berufliche und gesellschaftliche Integration Zugewanderter und setztdas Rahmencurriculum für Integrationskurse in einer digitalenLernumgebung um. Das Portal bietet insgesamt 4.500 Übungen auf denNiveaustufen A1 (Anfänger) bis B1 (fortgeschritteneSprachverwendung). Zudem steht ein umfangreiches Angebot zurzweitsprachlichen Alphabetisierung bereit und verbindet denA1-Deutschkurs mit Übungen zum Schriftspracherwerb. Im BereichSprache und Beruf bieten 30 Szenarien reichhaltiges Übungsmaterialzur berufsbezogenen Kommunikation bis zum Niveau B2 (selbstständigeSprachverwendung).Im Integrationskurs kann das Portal von Lehrenden genutzt werden,um den Unterricht mit einer digitalen Lernumgebung zu bereichern.Dies fördert die Autonomie der Lernenden sowie die Medienkompetenz inder Lerngruppe. Auch außerhalb des Kurses kann individuell mitUnterstützung von einem Online-Tutor des DVV im Portal gelerntwerden. Zum Einsatz des Portals bietet der DVV kostenlose Schulungenan."Ich will Deutsch lernen" ist ein Projekt des DeutschenVolkshochschul-Verbands, gefördert vom Bundesministerium für Bildungund Forschung. Weitere Informationen finden Sie aufwww.portal-deutsch.de/IWDL-unterrichten.