Erstes deutsches Amazon Original You Are Wanted wird zum meist gesehenen Amazon-Trailer aller Zeiten in Deutschland (VIDEO)

München (ots) -Amazons Engagement in deutsche Eigenproduktionen zahlt sich schonjetzt aus: Matthias Schweighöfers neuer Trailer zu You Are Wantedbricht Zuschauerrekorde und wird zum meist gesehenen Amazon-Trailerin Deutschland.- You Are Wanted, das erste deutsche Amazon Original von und mitMatthias Schweighöfer, wird am 17. März exklusiv beiDeutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service Premierefeiern.- Mit Amazon Prime erhalten Mitglieder neben dem Zugang zu AmazonPrime Video auch kostenlosen Premiumversand von MillionenArtikeln sowie kostenlosen und unbegrenzten Speicherplatz fürFotos und unbegrenzten Zugriff auf über zwei Million Songs mitPrime Music - all das für nur 69EUR im Jahr. Jedes neue Mitgliedkann Amazon Prime für 30 Tage testen.You Are Wanted ist noch nicht einmal verfügbar und hat schonZuschauerrekorde erzielt: Am 1. Februar hat Amazon Prime Video einenneuen, längeren Trailer des ersten deutschen Amazon Originals auf demAmazon Prime Video-Service und den Social-Media-Kanälenveröffentlicht; nach nur 24 Stunden ist dieser schon der meistgesehene Amazon-Trailer aller Zeiten. Amazons Strategie, den Fokusauf deutsche Amazon Originals zu verstärken, hat sich bereits jetztausgezahlt und zu Rekordleveln in der Kundenwahrnehmung geführt.Das sagen die Kunden:- "Großartig, ich werde die Serie auf jeden Fall schauen."- "Jetzt haben wir einen weiteren Grund, Amazon Prime-Mitglied zuwerden."- "Was für ein atemberaubender Trailer!"- "Wow, das sieht klasse aus!"- "Ich brauche jetzt ganz dringend Amazon Prime. Oh mein Gott, ichflippe aus!"Sehen Sie den Trailer jetzt auf www.amazon.de/youarewanted undFacebook (http://ots.de/6B9jM)You Are Wanted zeigt Matthias Schweighöfer wie nie zuvor: Erspielt den jungen Hotelmanager und Familienvater Lukas Franke, derbrutal aus seinem Alltag gerissen wird, als jemand seine persönlichenDaten hackt und beginnt, seine Lebensgeschichte umzuschreiben.Seltsame Nachrichten tauchen auf. Seine digitale Identität wirdverändert. Das BKA verdächtigt ihn, Mitglied einer terroristischenVereinigung zu sein. Selbst seine Frau (Alexandra Maria Lara) beginntan ihm zu zweifeln. Als schließlich auch noch sein Kind bedroht wird,ist für Lukas klar: Er muss sich wehren. Er verbündet sich mit LenaArandt (Karoline Herfurth), ebenfalls ein Opfer der Hacker. Mit ihrerHilfe versucht er, sie ausfindig zu machen und zur Strecke zubringen. Wer steckt hinter der Verschwörung? Warum haben sie es aufihn abgesehen? Er muss die Täter finden und seine Unschuld beweisen,wenn er sein altes Leben wieder haben möchte.Die Hauptrollen übernehmen berühmte deutsche Schauspieler wieAlexandra Maria Lara (Vier gegen die Bank, Der Untergang), KarolineHerfurth (Fack ju Göhte, Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders)und Tom Beck (Einstein). Neben Matthias Schweighöfer führte BernhardJasper Regie, die Autoren Hanno Hackfort, Bob Konrad und RichardKropf zeichnen für das Drehbuch verantwortlich. Prime-Mitgliederkönnen die Serie exklusiv über die Amazon Prime Video App für SmartTVs, angeschlossene Endgeräte wie das Fire TV und mobile Devicessowie online streamen. Mitglieder können sie zudem herunterladen undauf mobilen Endgeräten offline ansehen - ohne zusätzliche Kosten zurMitgliedschaft.Weitere Informationen zu Amazon Prime Video finden Sie unterwww.amazon.de/av-factsheetAktuelles zu Amazon Video finden Sie auf Facebook(https://www.facebook.com/AmazonVideoDE/), Twitter(https://twitter.com/amazonvideode) und Instagram(https://www.instagram.com/amazonvideode/).Für weitere Informationen:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell