Erstes dena-Leuchtturmprojekt für Abwärmenutzung eröffnet

Berlin (ots) -- Fahrzeughersteller Bernard KRONE reduziert CO2-Emissionen um 30Prozent- dena-Experten begleiteten Erschließung derEnergieeffizienzpotenzialeDie KRONE Nutzfahrzeug Gruppe hat am Mittwoch im emsländischenWerlte ihr neues Oberflächenzentrum (OFZ) mit energiesparenderAbwärmetechnik eröffnet. Das OFZ gehört zu den Leuchttürmen fürenergieeffiziente Abwärmenutzung, die von der DeutschenEnergie-Agentur (dena) begleitet werden. So hatte sich KRONE mitUnterstützung der dena dafür entschieden, Korrosionsschutz und Farbefür Nutzfahrzeuge in einem energieeffizienten Prozess aufzutragen.Das Projekt zeigt für die Fahrzeugbranche, dass Abwärme ausindustriellen Prozessen neu gedacht und als Energiequelle verstandenwerden kann.Die neue Anlage führt zu einer Brennstoffeinsparung von fast 40Prozent und zu einer Senkung der CO2-Emissionen von 30 Prozent.Insgesamt sinkt damit der jährliche Endenergieverbrauch um 12Gigawattstunden (GWh) - so viel wie 600 Vier-Personen-Haushalte imJahresdurchschnitt verbrauchen. Die Investitionen von rund 35Millionen Euro wurden durch das KfW-Energieeffizienzprogramm Abwärme(294) mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie(BMWi) gefördert und tragen letztlich auch zur Standortsicherung inWerlte bei."Die erfolgreiche Eröffnung des Leuchtturms für Abwärmenutzung inWerlte zeigt, wie engagiert sich der Mittelstand in die Energiewendeeinbringen kann. Sieht man zukünftig die Lkw mit dem KRONE-Schriftzugauf unseren Straßen, weiß man, da steckt ein Baustein derEnergiewende drin", sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender derdena-Geschäftsführung.Bernard Krone, geschäftsführender Gesellschafter der KRONE Gruppe,erklärt: "Die Inbetriebnahme des Oberflächenzentrums ist einwichtiger Meilenstein unserer Qualitätsoffensive. Zugleich sichernwir den Standort Werlte mit modernster Anlagentechnik. Hier fertigenwir Nutzfahrzeuge energieeffizienter denn je und sind Vorreiter fürNachhaltigkeit."Erschließung von Abwärmepotenzialen wird gefördertNeben der fachlichen Beurteilung des Abwärmekonzeptes hatte diedena das Unternehmen bei der Klärung der Förderbarkeit und bei derFestlegung der förderfähigen Mehrkosten beraten. Im Ergebnis setzendie realisierten Maßnahmen vor allem bei der Vermeidung der Abwärmean. Aber auch die nicht vermeidbare Abwärme wird zu großen Teilenzurückgewonnen und im Prozess oder im Betrieb wiederverwendet.Wie hoch die Potenziale sind, zeigen die Berechnungen der dena:Deutschlandweit könnten Unternehmen pro Jahr bis zu 37 MillionenTonnen CO2 und rund fünf Milliarden Euro Energiekosten einsparen,wenn Abwärme konsequent genutzt würde. 2017 wurden 13Industrieprojekte zu Leuchttürmen für energieeffizienteAbwärmenutzung erklärt. Alle erschließen ihr Abwärmepotenzial durcheinen besonders innovativen oder wirtschaftlichen Technologieeinsatzund dienen anderen Unternehmen dadurch als Vorbild. Gemeinsam habendie ausgewählten Leuchtturmprojekte das Potenzial, jährlich über100.000 Tonnen CO2 einzusparen.Weitere Informationen zu dem vom BMWi geförderten dena-Projekt undzum Thema Abwärmenutzung - etwa zur Suche nach Fördermitteln oder zurBerechnung der wirtschaftlich nutzbaren Abwärmepotenziale - bietetdie Projektwebseite www.abwaerme-leuchtturm.de.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Tom Raulien, Chausseestraße 128a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-652, Fax: +49 (0)30 66 777-699,E-Mail: raulien@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell