Erstes Versorgungsschiff des Roten Kreuzes erreicht nach Erdbeben Sulawesi

Berlin (ots) - Während die Helfer in der von mehreren Erdbeben undeinem Tsunami zerstörten Region auf Sulawesi rund um die Uhr imEinsatz sind, hat das erste von drei Versorgungsschiffen desIndonesischen Roten Kreuzes die Insel erreicht. Die Schiffetransportieren insgesamt 70 Tonnen Hilfsgüter aus einemRotkreuz-Lagerhaus in Jakarta, darunter sieben Wassertanks, Zelte,Decken und Planen. "Den Rotkreuz-Helfern, die immer weiter in diebetroffene Region vordringen, bieten sich verheerende Anblicke. GanzeDörfer wurden buchstäblich ausgelöscht", sagt Christof Johnen, LeiterInternationale Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz. Das DRK rufzu Spenden auf."Wir gehen davon aus, dass rund 160.000 Menschen obdachlos wurden,da mindestens 65.000 Häuser zerstört worden sind. Der Bedarf an Hilfeist immens. Insbesondere sauberes Wasser wird dringend benötigt, dasowohl durch die Erdbeben als auch den Tsunami wichtige Infrastrukturzerstört wurde. Die Schiffe des Indonesischen Roten Kreuzes werdendaher dringend erwartet ", sagt Johnen.Die Hilfsgüter des ersten Versorgungsschiffes sind auf Sulawesiangekommen und werden nun in das Katastrophengebiet weitertransportiert. Die Gesundheitsversorgung der betroffenen Menschenkann durch den erhöhten Bedarf und die Zerstörungen anGesundheitseinrichtungen nicht hinreichend gedeckt werden. DasDeutsche Rote Kreuz steht bereit, eine mobile Gesundheitsstation zuentsenden. Die größte Herausforderung für die Rotkreuz-Helfer istnach wie vor, auch in den entlegenen Gebieten Hilfe zu leisten, dabeschädigte Straßen und unpassierbare Brücken ein Fortkommen zum Teilunmöglich machen. "Was sie sehen sind zerstörte Gebäude und einedicke Schicht aus Schlamm und Schutt", sagt Johnen.Für Redaktionen: Christof Johnen steht für Interviews gerne zurVerfügung. Melden Sie sich in der Pressestelle. Fotos zum Downloadfinden Sie hier http://www.pressefotos.drk.de/.Weitere Infos finden Sie hier: http://ots.de/YvEWVZUnterstützen Sie die Menschen nach dem Tsunami in Indonesien:IBAN: DE63370205000005023307BIC: BFSWDE33XXXStichwort: Tsunami SulawesiPressekontakt:DRK-Pressesprecher Dr. Dieter Schütz, Tel. 0162 2002029,schuetz@drk.deOriginal-Content von: Deutsches Rotes Kreuz, übermittelt durch news aktuell