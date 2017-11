Erstes TV-Interview: Peter Steudtner in der rbb Abendschau

Berlin (ots) - Peter Steudtner will auch nach seiner Haft in derTürkei weiter Menschenrechtsaktivisten unterstützen. Das sagte er inder rbb-Abendschau.Im ersten Fernsehinterview seit seiner überraschenden Freilassungvor zweieinhalb Wochen sagte Steudtner: "Wie sich das ausrichtet imnächsten halben Jahr, das weiß ich noch nicht. Das hängt sicherlichauch vom Ausgang des Prozesses am 22. November ab."Er sei im türkischen Gefängnis in Siliviri nie misshandelt worden."Es war zumeist sehr, sehr respektvoll", so Steudtner."Klar nehme ich die schrecklichen Situationen mit, wie dieVerhaftung oder die erste Gerichtsverhandlung, die sich ja wirklichüber 15 Stunden gezogen hat. Gleichzeitig nehme ich auch unheimlichviel Solidarität mit", berichtet Steudtner in der Abendschau. Sowohlseine Mitgefangenen hätten sich für ihn eingesetzt, als auchMenschenrechtler in der Türkei und Deutschland.Auch die Anteilnahme in Berlin habe er gespürt. Briefe, die ihmins türkische Gefängnis geschickt wurden, habe er noch nicht bekommenund lesen können. "Aber auch die Anwaltsbesuche, die ich hatte, jedeWoche eine Stunde, diese tollen Anwältinnen und Anwälte haben mirerzählt, was gerade passiert. Dort und dort gibt es Mahnwachen, dortund dort haben Menschenrechtsorganisationen vor der UN den Falleingebracht. Das trägt."Das vollständige Interview sendet die rbb-Abenschau am Sonntag,12.11.2017, um 19:30 Uhr.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgAbendschauChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 222 22abendschau@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell