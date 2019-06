Erstes TUI Hotel auf Santorini eröffnet / Zahl der Hotels des Touristikkonzerns in Griechenland wächst auf 49

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) - Mit dem TUI Sensimar Meltemi Blu hat die TUIGroup erstmals ein Haus ihrer eigenen Hotelmarken auf dergriechischen Insel Santorini eröffnet. Mit insgesamt sechsNeueröffnungen in diesem Sommer baut der weltweit führendeTouristikkonzern sein Hotelgeschäft in Griechenland weiter aus. DieTUI Group ist künftig mit 49 Hotels in Griechenland vertreten.Anfang Juni 2019 hat das TUI Sensimar Meltemi Blu in Perissaerstmals seine Türen für die Gäste eröffnet. Das neu erbaute Hotel immodernen Stil verfügt über nur 96 Zimmern und richtet sich an Paare,die einen entspannten Urlaub zu zweit genießen möchten.Neben dem neuen TUI Sensimar Meltemi Blu haben drei weitere Häuserder Adults-only-Marke TUI Sensimar auf den griechischen Inseln Kos,Kreta und Zakynthos das Portfolio erweitert. Darüber hinaus ergänzenab diesem Sommer ein TUI Family Life auf Kreta sowie das AtlanticaBeach Resort auf Kos das Angebot für die internationalen TUI Gäste.Weitere Informationen über das Hotel sowie Fotos finden Sie unterwww.tuigroup.comÜber die TUI GroupDie TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und inrund 180 Zielgebieten der Erde aktiv. Sitz des Konzerns istDeutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 100, dem Leitindex derLondoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland. DieTUI Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 19,2Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,177 MilliardenEuro. Der Konzern beschäftigt rund 70.000 Mitarbeiter in über 100Ländern. TUI bietet für seine rund 27 Millionen Kunden, davon 21Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, Services auseiner Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sichunter dem Dach des Konzerns wieder. Dazu gehören rund 380 eigeneHotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU und Robinson und 16Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in derLuxusklasse bis zur "Mein Schiff"-Flotte der TUI Cruises undKreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in England. Zum Konzerngehören darüber hinaus international führende Veranstaltermarken,1.600 Reisebüros in Europa sowie fünf europäischeVeranstalter-Fluggesellschaften mit rund 150 modernen Mittel- undLangstrecken-Flugzeugen.Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches,ökologisches und soziales Handeln ist Kern unsererUnternehmenskultur. Die 2015 von TUI gegründete TUI Care Foundationsetzt auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung undAusbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sieunterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die TUICare Foundation ist heute in mehr als 20 Ländern der Welt tätig undinitiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generationschaffen.Über AtlanticaAtlantica ist das einzige Hotelunternehmen mit Sitz in Zypern undJoint Venture Partner des weltweit führenden Touristikkonzerns derTUI Group. Das Unternehmen verfügt insgesamt über rund 50 Hotels inZypern, Griechenland und Ägypten.Pressekontakt:Natascha KreyePressesprecherin TUI Hotels & ResortsKonzernkommunikationTel. +49 (0) 511 566 6029natascha.kreye@tui.comOriginal-Content von: TUI AG, übermittelt durch news aktuell