Erstes Studium Customized Master of Science an WHU in Vallendar / Berliner Unternehmen audibene gestaltet Studiengang mit (FOTO)

Berlin (ots) -Wenn mit Semesterbeginn im April 2019 der erste Jahrgang desStudiums Customized Master of Science in Management undEntrepreneurship an der WHU in Vallendar startet, kommt auch inBerlin bei audibene große Freude auf. Das Unternehmen hatte gemeinsammit der Hochschule diesen Studiengang vorangetrieben, um eigenenMitarbeitern die Chance einer weiteren Qualifikation während derTätigkeit im Unternehmen zu ermöglichen.Der einjährige Studiengang wird jährlich stattfinden. Unterrichtetwerden die Teilnehmer in Vallendar und in Berlin bei audibene undanderen teilnehmenden Unternehmen; in einem Auslandsmodul begleitensie Start Ups in Tel Aviv. Von den 32 Studierenden haben viele eineninternationalen Hintergrund, stammen beispielsweise aus Kanada,Frankreich oder Brasilien. Sie vertiefen ihr Praxiswissen durch agileTechnologien, Managementstrategien und aktuelle Kenntnisse derdigitalen Transformation."Wir wachsen bei audibene seit unserer Gründung um mehr als 50Prozent jährlich. Wir müssen also auch personell wachsen -zahlenmäßig und qualitativ. Um diese hohe Nachfrage nach gutausgebildeten Mitarbeitern zu decken, hat audibene ein ganzes Bündelvon speziellen Qualifikationen gestartet. Wir helfen beispielsweiseQuereinsteigern durch einen von uns finanzierten Lehrgang, Hörberaterzu werden. In unserem Mainzer RheinCampus treiben wir seit Mai 2018das Thema lebenslanges Lernen voran: Wir bilden unsere Mitarbeiterund Partnerakustiker in Zukunftsworkshops regelmäßig mit dem neuestenBranchen- und Gerätewissen fort. Noch in diesem Jahr werden eigeneAuszubildende bei audibene ihre Lehre beginnen. Mit dem StudiengangCustomized Master of Science in Management und Entrepreneurshipschließt sich nun der Kreis", so Dr. Marco Vietor, Mitbegründer vonaudibene und Alumnus der WHU. "Mit diesem Studiengang wird einewin-win-Situation für die Teilnehmer wie für das Unternehmengeschaffen. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere derzeitigen undkünftigen Führungskräfte lange Zeit bei audibene bleiben. Durch denStudiengang können sie nun ihre Fähigkeiten und ihr Wissen in einembreiten Spektrum relevanter Managementthemen erweitern", konstatiertDr. Vietor.Erika Preschel, eine der Teilnehmerinnen des Masterstudienganges,arbeitet seit mehr als zwei Jahren bei audibene, zuletzt alsProduktmanagerin für Asien. Die junge Pariserin ist von derMöglichkeit, gleichzeitig zu arbeiten und zu studieren, sehr angetan."So eine Kombination des berufsbegleitenden Masterstudiums gibt esbei uns in Frankreich noch nicht. Außerdem sind ja nicht nurStudenten von audibene hier und ich kann so mein Wissen über dieManagementstrategien in anderen Unternehmen erweitern."Über audibene:Das internationale Akustikunternehmen audibene ist Europas größtesBeratungsportal zum Thema Schwerhörigkeit und Hörgeräte. Die Beratungund Aufklärung der Kunden erfolgt durch audibene mit einem Team vonqualifizierten Hörgeräteexperten. Das Unternehmen hat sich zumSpezialisten für die Erstversorgung mit Hörgeräten bei Babyboomernentwickelt. Für die Anpassung der Geräte arbeitet das Unternehmen mitmehr als 4.000 Partnerakustikern weltweit zusammen. Der 2012 von Dr.Marco Vietor und Paul Crusius gegründete Akustiker ist mit 1.000Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 150 Millionen Euro in zehnLändern der Erde erfolgreich. Seit Mai 2018 orchestriert dasUnternehmen weltweit erstmalig den Zusammenschluss von Online- undOffline-Hörakustik unter einem Dach: Mit der Gründung des "audibeneRheinCampus" in Mainz schuf sich audibene nach Berlin einen zweitenStandort in einer starken deutschen Wirtschaftsregion.Über die WHU:Die WHU - Otto Beisheim School of Management ist eine privatfinanzierte Wirtschaftshochschule im Universitätsrang mit Hauptsitzin Vallendar bei Koblenz. Die Abkürzung WHU geht auf die Langform"Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung" zurück, diemittlerweile nicht mehr verwendet wird. Der Zusatz "Otto Beisheim"wurde dem Namen im Jahr 1993 zu Ehren ihres größten Förderers, desUnternehmers Otto Beisheim, hinzugefügt. Die WHU gehört in denWirtschaftswissenschaften zu den angesehensten Hochschulen imdeutschsprachigen Raum.