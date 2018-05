Erstes Quartal 2018: Guter Start ins neue KfW-Förderjahr

Frankfurt am Main (ots) -- Gesamtfördervolumen von 18,9 Mrd. EUR- Steigerung der inländischen Förderung auf 14,9 Mrd. EUR- Großes Interesse an Mittelstandsfinanzierungen setzt sich fort- Zusageanstieg bei KfW IPEX-Bank auf 3,3 Mrd. EUR- Konzerngewinn von 228 Mio. EURDie KfW Bankengruppe hat in den ersten drei Monaten 2018 einFördervolumen von insgesamt 18,9 Mrd. EUR (Vorjahreszeitraum 18,2Mrd. EUR) verzeichnet. Die inländische Förderung erzielt zum erstenQuartal ein Zusagevolumen von 14,9 Mrd. EUR und liegt damit auf demhohen Niveau des Vorjahres (14,6 Mrd. EUR). Insbesondere die starkeNachfrage nach Mittelstandsfinanzierungen hat dazu beigetragen. DieNeuzusagen für das internationale Geschäft sind auf 3,8 Mrd. EUR (3,3Mrd. EUR) gestiegen. Hervorzuheben ist das Geschäftsfeld der KfWIPEX-Bank mit 3,3 Mrd. EUR (2,1 Mrd. EUR), bei dem zwei großvolumigeEinzelabschlüsse zu diesem Zusageanstieg führten. DerGeschäftsbereich KfW Entwicklungsbank schließt das erste Quartal mit0,4 Mrd. EUR unter dem Vorjahresniveau ab, welches von Sondereffektengeprägt war. Die DEG sagt zum ersten Quartal Finanzierungen in Höhevon 0,1 Mrd. EUR zu. Der Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank unddie DEG rechnen für das Gesamtjahr 2018 wieder mit ähnlich hohenFinanzierungsvolumen wie im Vorjahr."Das erste Quartal ist ein guter Auftakt für das neue Förderjahr.Die Nachfrage nach KfW-Förderung spiegelt die robuste Konjunktur inDeutschland wider", sagt Dr. Günther Bräunig, Vorstandsvorsitzenderder KfW Bankengruppe.Der Konzerngewinn von 228 Mio. EUR hat sich wie erwartetrückläufig im Vergleich zum Vorjahr entwickelt (421 Mio. EUR). DieEntwicklung im ersten Quartal verlief infolge desjahresverlaufstypisch niedrigen Kreditrisikovorsorgebedarfs leichtoberhalb der Planung. Der für die Steuerung der KfW relevanteKonzerngewinn vor IFRS-Effekten aus Sicherungszusammenhängen beträgt238 Mio. EUR (Vorjahr 434 Mio. EUR) und ist nur geringfügig mit 11Mio. EUR aus der Bewertung von Derivaten belastet."Die Ertragsentwicklung der KfW im ersten Quartal 2018 verläuftwie prognostiziert auf niedrigerem Niveau, gleichwohl noch überunseren Erwartungen", sagt Dr. Bräunig, Vorstandsvorsitzender derKfW-Bankengruppe.Das Betriebsergebnis vor Bewertungen (vor Förderaufwand) beträgt374 Mio. EUR (500 Mio. EUR). Dabei stellt der Zinsüberschuss (vorFörderaufwand) mit 600 Mio. EUR (709 Mio. EUR) unverändert diewesentliche Ertragsquelle der KfW dar. Der Rückgang desZinsergebnisses resultiert insbesondere aus geringerenVorfälligkeitsentschädigungen und einer geänderten Vereinnahmung vonVergütungen des Bundes für Förderprogramme, die infolge einerVertragsänderung seit dem zweiten Halbjahr 2017 im Provisionsergebniserfasst werden. Hier profitierte das Zinsergebnis im ersten Quartal2017 noch mit einem Ertrag aus den Vergütungen von 28 Mio. EUR.Der Förderaufwand - im Wesentlichen Zinsverbilligungen aus demNeugeschäft - liegt mit 84 Mio. EUR trotz des im aktuellen Zinsumfeldweiterhin geringen Verbilligungsspielraums über dem Niveau desVorjahres (63 Mio. EUR). Diese Entwicklung ist besonders geprägtdurch das hohe Zusagevolumen im ERP-Digitalisierungs- undInnovationsprogramm.Der Saldo der Risikovorsorge im Kreditgeschäft fällt mit 0 Mio.EUR (Vorjahr Belastung 2 Mio. EUR) erneut erfreulich niedrig aus. Ausdem Beteiligungs- und Wertpapierportfolio des Konzerns resultiertinsgesamt ein negativer Ergebniseffekt von 11 Mio. EUR (+19 Mio. EUR)aufgrund der schwächeren USD-Entwicklung.Der Zwischenabschluss zum 31.03.2018 wurde erstmalig unterAnwendung des neuen IFRS 9 aufgestellt. Der Erstanwendungseffekt, derinsbesondere aus den neuen Regelungen zur Risikovorsorge undKategorisierung von Wertpapieren resultiert, führte am Jahresanfangzu einer Belastung des Eigenkapitals in Höhe von 218 Mio. EUR. Fürdas erste Quartal ergab sich aus der Anwendung in der Ertragslage perSaldo ein negativer Effekt in Höhe von 44 Mio. EUR, der imBewertungsergebnis ausgewiesen wird.Die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalquoten des Konzerns bewegensich trotz des IFRS 9-Umstellungseffektes weiterhin auf einem gutenNiveau. Die Gesamtkapitalquote beträgt 20,8 % (31.12.2017: 20,6 %).Ergebnisse der Förderaktivitäten im EinzelnenDie KfW hat zum Ende des ersten Quartals ihre Inlandsförderung neuaufgestellt und diese in zwei neue Geschäftsfelder "Mittelstandsbank& Private Kunden" und "Individualfinanzierung & Öffentliche Kunden"strukturiert. Dies erfolgte um die KfW-Förderung konsequenter an denBedürfnissen der Kunden auszurichten.Das Geschäftsfeld "Mittelstandsbank & Private Kunden" erzielte zumersten Quartal ein Fördervolumen von 12,7 Mrd. EUR (12,2 Mrd. EUR).Das Segment Mittelstandsbank lag im ersten Quartal 2018 mit 6,3Mrd. EUR deutlich über dem Vorjahresniveau (5,6 Mrd. EUR). Maßgeblichwar die Entwicklung in den Förderschwerpunkten Energiewende undInnovation.Der Schwerpunkt Innovation verzeichnete mit einem Fördervolumenvon 2,4 Mrd. EUR einen deutlich höheren Wert als im Vorjahresquartal(96 Mio. EUR), dies ist vornehmlich auf den ERP-Digitalisierungs- undInnovationskredit zurückzuführen. Die Nachfrage nach dem in 2017 sehrerfolgreich gestarteten Programm ist in den ersten Monaten 2018 nocheinmal deutlich angestiegen. Um dieses wichtige Finanzierungsangebotauch weiterhin zur Verfügung stellen zu können, werden derzeitstrukturelle Programmanpassungen erarbeitet.In den Förderschwerpunkten Gründung & Unternehmensinvestitionenlag das Fördervolumen insgesamt bei 1,9 Mrd. EUR (2,7 Mrd. EUR). DerGrund hierfür ist die rückläufige Entwicklung imKfW-Unternehmerkredit (0,6 Mrd. EUR; Vorjahreszeitraum: 1,6 Mrd.EUR). Besonders erfreulich entwickelte sich die Gründungsfinanzierung(1,1 Mrd. EUR), die den bereits sehr starken Vorjahreswert übertrifft(1,0 Mrd. EUR).Im Schwerpunkt Energieeffizienz & Erneuerbare Energien erfuhren inden vergangenen Monaten insbesondere die gewerblichenKfW-Energieeffizienzprogramme eine hohe Nachfrage. Vor allem derProgrammteil Energieeffizient Bauen und Sanieren liegt mit einemFördervolumen von 1,0 Mrd. EUR über dem Vorjahresquartal (0,9 Mrd.EUR). Die Zusagen im KfW-Programm Erneuerbare Energien unterschrittenhingegen mit 0,6 Mrd. EUR den Rekordwert des Vorjahres (1,4 Mrd.EUR).Das Segment Private Kunden erzielte zum Quartalsende einFördervolumen von 6,3 Mrd. EUR (6,6 Mrd. EUR). Die gutenRahmenbedingungen durch die anhaltend robuste Baukonjunktur und dasgünstige Zinsumfeld sorgen weiterhin für ein hohes Interesse anImmobilienfinanzierungen.Auch in diesem Segment leistete der FörderschwerpunktEnergieeffizienz & Erneuerbare Energien einen bedeutenden Beitrag mit4,7 Mrd. EUR. Hierbei ist das Programm Energieeffizient Bauen undSanieren besonders hervorzuheben.Der Förderschwerpunkt Wohnen & Leben verbuchte ein Fördervolumenvon 1,2 Mrd. EUR und erreichte damit annähernd das Vorjahresniveau(1,4 Mrd. EUR).Eine ebenso konstante Entwicklung verzeichnete der SchwerpunktBildung mit einem Ergebnis von 0,5 Mrd. EUR zum Quartalsende (0,5Mrd. EUR).Das Geschäftsfeld Individualfinanzierung & Öffentliche Kunden istmit einem Zusagevolumen von 2,2 Mrd. EUR in das Geschäftsjahrgestartet. Damit lag das Neugeschäft um 0,2 Mrd. EUR unter demvergleichbaren Vorjahreswert.Das Fördervolumen der kommunalen und sozialenInfrastrukturfinanzierung war mit 0,7 Mrd. EUR gegenüber demVorjahreszeitraum (1,1 Mrd. EUR) leicht rückläufig. Darin zeigt sichu.a. die inzwischen verbesserte Finanzsituation der Kommunen. ImEinzelnen leistete die Basisförderung mit 0,5 Mrd. EUR denwesentlichen Beitrag zum Gesamtfördervolumen. Darüber hinaus hattedie Förderung für Energieeffizientes Bauen und Sanieren im kommunalenBereich mit 0,2 Mrd. EUR einen bedeutenden Anteil.Die Individualfinanzierung Banken lag mit einem Vertragsvolumenvon 1,5 Mrd. EUR oberhalb des Vorjahreswertes (1,3 Mrd. EUR).Getrieben wurde diese Entwicklung insbesondere von der lebhaftenNachfrage nach den Globaldarlehen für Leasinginvestitionen und denRefinanzierungen bundesgedeckter Exportkredite.In der Individualfinanzierung Unternehmen lagen im ersten Quartaldie Zusagen mit 21 Mio. EUR jahreszeittypisch auf einem geringenNiveau. Innerhalb der ERP-Venture Capital-Fondsinvestments wurden 17Mio. EUR neu zugesagt. Zukünftig wird die Beteiligungsfinanzierung,die unter anderem auch die ERP-Venture Capital-Fondsinvestmentsverantwortet, in ein Tochterunternehmen ausgegliedert.Die KfW IPEX-Bank, innerhalb der Bankengruppe für dasGeschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung verantwortlich, hat imersten Quartal 2018 ein Neuzusagevolumen von insgesamt 3,3 Mrd. EURerzielt (2,1 Mrd. EUR). Schwerpunkte der Neuzusagen lagen in denGeschäftssparten Maritime Industrie (0,9 Mrd. EUR; Vorjahreszeitraum0,2 Mrd. EUR), Grundstoffindustrie (0,4 Mrd. EUR, Vorjahreszeitraum0,03 Mrd. EUR) sowie Finanzinstitutionen und Trade Finance (0,4 Mrd.EUR; Vorjahreszeitraum 0,4 Mrd. EUR).Das Zusagevolumen im Geschäftsfeld Förderung der Entwicklungs- undSchwellenländer liegt bei 0,5 Mrd. EUR (1,2 Mrd. EUR). DerGeschäftsbereich KfW Entwicklungsbank hat im ersten Quartal 2018 fürVorhaben in Entwicklungs- und Schwellenländern 0,4 Mrd. EUR zugesagtund liegt damit unter dem Wert des Vorjahres (1,1 Mrd. EUR). Damalshatten zwei Großprojekte in Indien zum ungewöhnlich hohenZusagevolumen zum Jahresbeginn beigetragen. Über 80 % der Zusagengingen an Länder in Afrika und dem Nahen Osten. Für das Gesamtjahr2018 rechnet der Geschäftsbereich mit ähnlich hohenFinanzierungsvolumina wie im Vorjahr. Die DEG erwartet für 2018, dasssie in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld alsEntwicklungsfinanzierer und Berater für private Unternehmen gefragtsein wird. Für die Finanzierung unternehmerischer Investitionen inSchwellen- und Entwicklungsländern sagte sie im ersten Quartal 54Mio. EUR neu zu (155 Mio. EUR). Vorliegende Finanzierungsanfragenlassen für das zweite Quartal eine dynamischere Entwicklung erwarten.Im Geschäftsfeld Finanzmärkte wurden im ersten Quartal 2018Investitionen in Höhe von rund 185 Mio. EUR (270 Mio. EUR) getätigt.Davon entfielen 117 Mio. EUR (170 Mio. EUR) auf Investitionen inVerbriefungstransaktionen im Bereich der kapitalmarktorientiertenMittelstandsförderung. Für das Green-Bond-Portfolio hat die KfW inzwei Wertpapiere zur Förderung von Klima- und Umweltschutzprojektenim Volumen von rund 68 Mio. EUR (100 Mio. EUR) investiert.Zur Refinanzierung ihres Fördergeschäftes nahm die KfW im erstenQuartal 2018 Mittel in Höhe von 23,3 Mrd. EUR an den internationalenKapitalmärkten auf und blickt auf einen gelungenenRefinanzierungsauftakt zurück. Für das Gesamtjahr 2018 plant die KfWein Refinanzierungsvolumen von 70 - 75 Mrd. EUR.** Die vollständige Presseerklärung mit der tabellarischenÜbersicht der Geschäfts- und Förderzahlen finden Sie auf:https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Sybille Bauernfeind,Tel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Sybille.Bauernfeind@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell