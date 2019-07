München (ots) - Der praxisorientierte Band vermittelt erstmals dienotwendigen Fähigkeiten zur stationären schematherapeutischenBehandlung von Depressionen. Neben einer Einführung in dasStörungsbild Depression werden die Grundlagen der Schematherapie undder Arbeit mit dem Modus-Modell dieser Therapieform dargestellt.Das Fachbuch "Schematherapie bei Depressionen" entstand durch dieZusammenarbeit des Chefarztes und Klinik-Direktors desMax-Planck-Instituts für Psychiatrie (MPI) Martin Keck, dem LeitendenPsychologen Samy Egli und dem seit dem Jahr 2014 bestehendenSchematherapie-Team des MPI mit Elisabeth Frieß, Patricia Graf, DavidHöhn, Johannes Kopf-Beck, Martin Ludwig Rein, Amelie Ruderer, NicoleSzesny-Mahlau (MPI-Alumni) und Petra Zimmermann (MPI-Alumni). Eserscheint im Sommer im Hogrefe Verlag.Grundlage der Schematherapie ist die Annahme, dass Menschen imLaufe eines Lebens Schemata erwerben - beispielsweise Erinnerungenund Emotionen, Kognitionen und Körperempfindungen, die einkrankmachendes Verhalten fördern können. Durch das Erkennen dieserSchemata kann das negative Verhalten günstig beeinflusst werden. Hierbietet das Buch eine besondere Hilfestellung für Therapeuten in Formvon ausdruckbaren "Modicons", Bildern, die den beim Patienten aktivenModus sichtbar machen und so die Kommunikation mit ihm erleichtern."Am Max Planck Institut für Psychiatrie erforschen wir aktuell inder in dieser Art weltweit größten Psychotherapiestudie "Optima" dieWirksamkeit verschiedener Therapiemethoden bei Depression - unteranderem der Schematherapie", so Studienleiter Keck. "Im Vorfeld habenwir festgestellt, dass großer Bedarf für ein Praxis-Lehrbuch zurSchematherapie vorhanden ist. Wir wollen Therapeuten mit dem Banderstmalig ein Behandlungskonzept für stationäre und teilstationäreSettings an die Hand geben."Die Schematherapie bedient sich der Methoden der kognitivenVerhaltenstherapie, der Elemente psychodynamischer Konzepte undanderer bewährter Therapieverfahren. Sie ist eine der aktuellwirksamsten und pragmatischsten Therapiemethoden zur Behandlung vonDepression. Die Therapie verläuft in der Regel über 7 Wochen, indenen je 14 Gruppen- und Einzelsitzungen angeboten werden.Pressekontakt:Elisabeth Spiegelbergerpresse@psych.mpg.de089 30622-516Original-Content von: Max-Planck-Institut für Psychiatrie, übermittelt durch news aktuell