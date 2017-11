Erstes PokerStars Festival in Deutschland gestartet / 3.000 Teilnehmer erwartet / Paul Janke nimmt an Medienturnier teil

Onchan, Isle of Man (ots) - Deutsche Pokerfans aufgepasst:PokerStars, das Aushängeschild der "Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG;TSX: TSGI)" ist Gastgeber und Sponsor des ersten PokerStars Festivalsin Deutschland, welches vom 17. bis 26. November 2017 im HamburgerCasino Schenefeld stattfindet.Neben den regulären Turnieren findet am Mittwoch, den 22. Novemberauch ein Pokerturnier für Vertreter lokaler Medien statt. Dabei giltes, den Hamburger Promi und Hobby Pokerspieler Paul Janke zuschlagen.Den Festival-Auftakt bildete der 330 Euro Hamburg Cup, der amvergangenen Wochenende stattfand. Gegen knapp 400 Teilnehmer setztesich der 71-jährige Hamburger Geschäftsmann Reinhard Nack durch undgewann nach einem Heads-Up Deal 20.000 Euro und somit das ersteTurnier des Festivals.An den verbleibenden fünf Tagen bietet das PokerStars Festival inHamburg den Anwesenden noch eine Vielzahl an aufregenden Turnieren.Neben dem PokerStars Festival Main Event (1.100 Euro Buy-in), miteiner garantierten Gewinnsumme von 500.000 Euro, ist vor allem auchder PokerStars Festival High Roller (2.200 Euro Buy-in) spannend fürdie Pokerfans vor Ort.Pressekontakt:Grayling Deutschland GmbHMiriam HeimbergTelefon +49 (0) 69 962219 24pokerstars@grayling.comOriginal-Content von: PokerStars.de, übermittelt durch news aktuell