Erstes Peter Pane-Restaurant eröffnet in Nordrhein-Westfalen / Neue Filiale in Münster

Lübeck (ots) - Die Peter Pane-Restaurantkette erweitert ihrFilialnetz und hat nun auch einen Standort in Nordrhein-Westfalen. Am12. April öffnet der Burgergrill in Münster seine Türen. Das Lokalliegt im Alten Steinweg Nummer 21.Der Alte Steinweg zählt zu den Top-Lagen in Münster. DasRestaurant liegt rund fünf Gehminuten vom berühmten Prinzipalmarktund dem historischen Rathaus entfernt, das durch den WestfälischenFrieden 1648 weltweit bekannt ist.Im Innen- und Außenbereich des Restaurants finden knapp 400 GästePlatz und können dort unter anderem Hamburger, Salate,Süßkartoffelfritten oder Schokoladenküchlein genießen. In der Filialearbeiten insgesamt 45 Mitarbeiter.Die Restaurantkette setzt bei ihren Standorten auf ausgesuchteTop-Lagen, bei ihren Mitarbeitern auf ausgesprochene Freundlichkeitsowie bei Speisen und Getränken auf Nachhaltigkeit. Das Rindfleisch,das bei Peter Pane verwendet wird, kommt zum Beispiel schon jetztausschließlich aus Deutschland. Daher sind die Lieferwege kurz, undes weist eine sehr gute Ökobilanz auf. Außerdem stammt dasLandhähnchen aus kontrollierter Aufzucht in Ostwestfalen.Das Lokal in Münster ist das 28. Peter Pane-Restaurant inDeutschland. Zudem gibt es noch eins in Wien.Peter Pane ist aber nicht nur auf Expansions-, sondern auch aufWachstumskurs. Im vergangenen Jahr haben alle Peter-Pane-Restaurantseinen Gesamtumsatz von 51,2 Mio. Euro erwirtschaftet. DieUmsatzsteigerung entspricht einem Plus von 21,4 Prozent gemessen amVorjahr."Wir wollen das beliebteste Restaurant Deutschlands werden", sagtPatrick Junge. Er ist Geschäftsführer und Inhaber derUnternehmensgruppe Paniceus, zu der Peter Pane gehört. "Deshalb istes wichtig, dass wir mit unseren Getränken, Speisen und Service auchbei den Menschen in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichstenBundesland, punkten. Der Standort in der Studentenstadt Münster wirduns außerdem helfen, noch mehr junge Leute für unsere Burger,Cocktails und hausgemachten Limonaden zu begeistern."