Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 2. November wurde in dersüdchinesischen Stadt Guangzhou erstmalig das Huangpu InternationalBusiness Media and Think Tank Forum zum Auftakt der ChinaInternational Import Expo (CIIE) abgehalten, der weltweit ersteninternationalen chinesischen Importmesse, die in Shanghai stattfindenwird.Das vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit im KommunalausschussGuangzhou der Kommunistischen Partei Chinas organisierte Forum mitSchwerpunkt auf Reformförderung, Öffnung und wirtschaftlicheEntwicklung zog Hunderte von Gästen aus Politik, Medien, Wissenschaftund Wirtschaft an. Die im Guangzhou Economic and TechnologicalDevelopment District (GETDD) im Stadtbezirk Huangpu versammeltenTeilnehmer kennen dieses einzigartige und vielversprechende Land derReform und Öffnung und haben Guangzhous enge Einbindung in derWeltwirtschaft und die Bemühungen und Leistungen mitverfolgt, sichvon einer Handelsstadt hin zu einer Stadt zu entwickeln, die für ihreInnovationskraft wertgeschätzt wird."Guangzhou, das Tradition und Moderne verbindet, hat sich zu einerder attraktivsten und dynamischsten Städte in China entwickelt. Diesezeitgleich mit dem 40. Jahrestag der Reform- und ÖffnungspolitikChinas stattfindende Veranstaltung kann mit Guangdong und Guangzhoudie besten Beispiele für diese Politik vorweisen", sagt der früherefranzösische Premierminister Dominique de Villepin, und ergänzt"China hat zahlreiche hervorragende Vorschläge wie zum Beispiel dieBelt and Road Initiative eingebracht, die die Bereitschaft zurKommunikation und Vernetzung zeigen".Die Lage von Guangzhou bietet sich für die Öffnungspolitik und fürglobale Beziehungen an, und Huangpu kann nicht nur mit der größtenAnzahl von multinationalen Unternehmen aufwarten, sondern ist auchderen bevorzugtes Investitionsziel in China. "Huangpu hat sich voneiner Einöde, wo es nichts als Bananenstauden gab, zu einemlebendigen und innovativen Stadtteil entwickelt, in dem sich dieHightech-Industrie konzentriert und die Realwirtschaft einer robustenEntwicklung erfreut", erklärt Zhou Yawei, Parteisekretärvon Huangpu.Der eintausend Jahre alte Hafen von Huangpu diente ein Jahrhundertlang dem Vorschub des Canton Systems, mit dem China den gesamtenHandel mit dem Westen auf den südlichen Hafen von Kantonkonzentrierte. 1984 wurde Guangzhou als eine der ersten Städte an derKüste für die Öffnung bestimmt, was, im Rahmen der ersten NationalDevelopment Zones, zur Entstehung der GETDD führte, die heutzutageGuangzhous Hauptstandort ist, um die Realwirtschaft und diestrategisch wichtigen aufstrebenden Industrien zu stärken, und alsInnovationsbasis für den Großraum Greater Bay AreaGuangdong-Hongkong-Macau fungiert.Im Stadtbezirk Huangpu sind 176 Investitionsprojekte von FortuneGlobal 500-Unternehmen angesiedelt. Das einfließende ausländischeKapital, das bereits eingesetzt oder vertraglich vereinbart ist,macht ein Drittel des Gesamtkapitals der Stadt aus. Im vergangenenJahr kam eine Vielzahl von Großprojekten hinzu, von LGs Generation8.5 OLED Panel-Fertigungswerk über BeiGene, ein globalesbiopharmazeutisches Unternehmen, bis hin zu GEs Bio-Campus inHuangpu.China setzt sich dafür ein, seine Partnerschaften mit anderenLändern auszubauen, von traditionellen Märkten wie Amerika, Europaund Japan bis hin zu Schwellenländern in Lateinamerika, Afrika andAsien, und Guangzhou bietet mit seiner innovationsgetriebenenEntwicklung der internationalen Gemeinschaft eine ideale Möglichkeit,sich ein Bild von der Öffnung Chinas und der weltweiten Kooperationzu machen.Guangzhou, das gemeinsam mit der globalen Gemeinschaft von derEntwicklung Chinas profitiert, intensiviert unermüdlich dieBemühungen, global zu werden und erstklassige Ressourcen aus demAusland einzubringen. Derzeit kann Guangzhou mit 34.000 ausländischfinanzierten Unternehmen aus mehr als 130 Ländern und Regionenaufwarten, das tatsächlich eingesetzte ausländische Kapital beläuftsich auf aktuell mehr als 92,2 Milliarden US-Dollar.Passend zum 40. Jahrestag wird Guangzhou weitere Maßnahmeneinleiten, um Reformen und die Öffnung voranzutreiben und Impulse fürInnovationen zu geben, erklärt Zhou.Strategisch wichtige und aufkommende Branchen wie künstlicheIntelligenz, Biomedizin, neue Energien und Materialien habenGuangzhou dazu bewegt, die internationale Zusammenarbeit zuvertiefen. "In einer neuen Periode der Reform und Öffnung sollten wirdie Weiterentwicklung durch Reformen fördern und durch ÖffnungVitalität generieren. Wir wollen uns auf diese Weise bis 2020 zueinem Fortune Global 500-Unternehmen entwickeln", sagt Li Chuyuan,President der Guangzhou Pharmaceuticals Corporation, einUnternehmen, dessen Jahresumsatz bei über 100 Milliarden Yuan (14,5Millionen USD) liegt.In ganz China, darunter auch in Guangzhou, findet derzeit einhöheres Maß an Öffnung statt.Die 124. Kanton-Messe geht am 4. November zu Ende, nur einen Tagvor der Eröffnung der CIIE in Shanghai, die der Welt demonstriert,dass China bereit steht, die nächste Runde der Reform und Öffnungeinzuläuten."China fördert die Öffnung für die globalen Märkte und ist jetztqualitätsorientierter. Diese Ausrichtung wird eine interne Kraftsein, die China zu einer nachhaltigen Entwicklung verhelfen und diewirtschaftliche Globalisierung weiter vorantreiben wird", erklärteZhen Bijian, Leiter des China Institute for Innovation andDevelopment Strategy.Die Teilnehmer waren sich nach ihrem intensiven Austausch imRahmen des Forums einig, dass die Reform und Öffnung nicht nur Chinaselbst, sondern die ganze Welt transformiert hat. "DasWirtschaftswachstum in China ist in den letzten 40 Jahren um mehr alsdas 80-fache gewachsen. In einer Zeit, in der die wirtschaftlichenGlobalisierung Vorteile für Menschen unterschiedlichster Herkunftbringt, kann die Welt sich wirklich wünschen, mit Chinazusammenzuarbeiten", sagt MichaelBrunt, COO von The Economist.