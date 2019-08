Erstes Halbjahr 2019 / Rentenbank: Mehr Förderkredite für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Kapitalquoten weiter gewachsen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Im ersten Halbjahr 2019 vergab die Landwirtschaftliche Rentenbankzinsgünstige Programmkredite in Höhe von 3,2 Mrd. Euro (erstesHalbjahr 2018: 3,3 Mrd. Euro). Zuwächse erzielte die deutscheFörderbank für die Agrarwirtschaft und den ländlichen Raum in ihrenFördersparten "Landwirtschaft" und "Ländliche Entwicklung". Dagegenging die Nachfrage nach Windkraftfinanzierungen erneut zurück. Dasgesamte Förderneugeschäft, das neben den Programmkrediten auch dieRefinanzierung mit Bezug zum ländlichen Raum über Namenspapiere,Schuldscheindarlehen und Wertpapiere umfasst, stieg im erstenHalbjahr 2019 auf 5,8 Mrd. Euro an.Neugeschäft mit Programmkrediten insgesamt stabilIn der Fördersparte "Landwirtschaft" lag das Neugeschäft im erstenHalbjahr 2019 mit 1,1 Mrd. Euro über dem Niveau des ersten Halbjahres2018 (1,0 Mrd. Euro). Während mit 346,6 Mio. Euro (376,6 Mio. Euro)weniger Gebäudefinanzierungen abgeschlossen wurden, stiegen dieFinanzierungen für Flächenkäufe auf 261,8 Mio. Euro (236,8 Mio. Euro)an. Auch Maschinenfinanzierungen wurden mit 308,0 Mio. Euro (288,3Mio. Euro) stärker nachgefragt als im entsprechendenVorjahreszeitraum.In der Fördersparte "Ländliche Entwicklung" erhöhte sich dasNeugeschäft auf 881,3 Mio. Euro (802,8 Mio. Euro). Ursache dafür warinsbesondere eine höhere Nachfrage der Landesförderinstitute nachGlobaldarlehen der Rentenbank, die hauptsächlich zur Finanzierung vonInfrastrukturmaßnahmen im ländlichen Raum verwendet werden.Das Neugeschäft in der Fördersparte "Agrar- undErnährungswirtschaft" sank auf 582,7 Mio. Euro (637,4 Mio. Euro), dadas Finanzierungsvolumen für Gebäude und für Maschinen rückläufigwar.Die Entwicklung der Fördersparte "Erneuerbare Energien" war durchÄnderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) geprägt.Erwartungsgemäß ging das Neugeschäft bei Windkraftfinanzierungenweiter zurück. Mit 126,4 Mio. Euro (269,5 Mio. Euro) erreichte es nurnoch knapp die Hälfte des entsprechenden Vorjahresniveaus. AuchFinanzierungen für Fotovoltaik und Biogas waren weniger gefragt.Insgesamt verringerte sich das Neugeschäft in dieser Fördersparte imVergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 503,6 Mio. Euro(669,5 Mio. Euro).Im Mai 2019 hat die Rentenbank ihre Förderung der Forstwirtschaftin einer eigenen Fördersparte gebündelt. Dadurch will die Bank nochgezielter auf die Herausforderungen der Forstwirtschaft eingehen undunter anderem Maßnahmen unterstützen, die den Waldstandortangepasster und widerstandsfähiger machen.Anteil des Euro als Emissionswährung gestiegenZur Refinanzierung ihres Fördergeschäfts nahm die Rentenbank imersten Halbjahr 2019 6,4 Mrd. Euro (7,8 Mrd. Euro) mit Laufzeiten vonmehr als zwei Jahren an den Kapitalmärkten auf. Damit erreichte dieBank bereits mehr als die Hälfte ihres für 2019 geplantenEmissionsvolumens von 11 Mrd. Euro. Die wichtigste Emissionswährungblieb der Euro. Sein Anteil stieg auf 74 % (63 %) an derMittelaufnahme, gefolgt vom Britischen Pfund mit 15 % (4 %). Mit 43 %(37 %) am Emissionsvolumen blieben Geschäftsbanken die wichtigstenInvestoren, gefolgt von Zentralbanken mit 36 % (31 %).Bilanzsumme nahezu konstantMit 91,1 Mrd. Euro lag die Bilanzsumme Ende Juni 2019 knapp überdem Niveau zum Jahresende 2018 (90,2 Mrd. Euro). Die Forderungen anKreditinstitute einschließlich der Barreserve stiegen auf 60,7 Mrd.Euro (60,2 Mrd. Euro) und erreichten einen Anteil von 67 % (67 %) ander Bilanzsumme. Die verbrieften Verbindlichkeiten bildeten mit 78,0Mrd. Euro (76,6 Mrd. Euro) bzw. einem Anteil von 86 % (85 %) dengrößten Einzelposten auf der Passivseite der Bilanz. Das Eigenkapitaleinschließlich des Fonds für allgemeine Bankrisiken lag zum30.06.2019 mit 4 522,8 Mio. Euro auf dem Niveau des Jahresendes 2018.Ertragsentwicklung weiter zufriedenstellendDas Betriebsergebnis vor Risikovorsorge und Bewertung lag imersten Halbjahr 2019 mit 96,5 Mio. Euro unter dem entsprechendenVorjahresniveau (104,1 Mio. Euro). Der Zinsüberschuss sank auf 140,0Mio. Euro (146,2 Mio. Euro). Ursache hierfür war das anhaltendeNiedrigzinsumfeld. Die Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich auf 37,5Mio. Euro, insbesondere aufgrund höherer regulatorischer Kosten durchBankenabgabe und Bankenaufsicht. Analog zum Betriebsergebnis lag derZwischengewinn mit 96,6 Mio. Euro (104,4 Mio. Euro) unter dem Wertder entsprechenden Vorjahresperiode.Kapitalquoten weiter erhöhtDie Rentenbank hat ihre Kapitalquoten auf Basis derEU-Bankenverordnung (CRR) im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zumJahresultimo 2018 weiter leicht gesteigert. Die Kernkapitalquotestieg auf 30,3 % (29,7 %) und die Gesamtkapitalquote auf 31,6 % (31,2%). Die Quoten lagen damit weiterhin deutlich über den für dieRentenbank geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen.Unsere vollständige Presseinformation finden Sie im Internetunter: www.rentenbank.dePressekontakt:Dr. Christof Altmann, Tel.: 069/2107-393, Fax: 069/2107-6447E-Mail: altmann@rentenbank.deOriginal-Content von: Landwirtschaftliche Rentenbank, übermittelt durch news aktuell