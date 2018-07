Erstes Halbjahr 2018: Hohe Nachfrage nach LfA-Förderung / Bayerische Wirtschaft mit 1,4 Mrd. Euro gefördert / 2.500 Unternehmen und Kommunen unterstützt/Energie- und Umweltinvestitionen nehmen zu

München (ots) - Die LfA Förderbank Bayern hat die bayerischeWirtschaft im 1. Halbjahr 2018 mit Darlehen in Höhe von knapp 1,4Milliarden Euro unterstützt. Das ist ein deutlicher Zuwachs gegenüberdem Vorjahreszeitraum. Bei den programmgebundenen Förderkreditenstieg das Zusagevolumen um mehr als ein Drittel auf über eineMilliarde Euro. Fast 2.500 mittelständische Unternehmen und Kommunenprofitierten von dem Angebot. Gefragt war insbesondere die Förderungfür Gründer und Unternehmensnachfolger. In diesem Bereich sagte dieLfA über 1.000 Förderkredite mit einem Volumen von rund 235 MillionenEuro zu. Im Fokus beim bayerischen Mittelstand stand zudem dieUmwelt- und Energieförderung (rund 146 Millionen Euro). Bei denKonsortial- und Globaldarlehen stieg die Nachfrage auf 350 MillionenEuro."Mit Zukunftsinvestitionen die internationale Wettbewerbsfähigkeitzu sichern, das ist eine zentrale Herausforderung für den bayerischenMittelstand. Denn wer heute die richtigen Maßnahmen ergreift, kannauch morgen weiter erfolgreich wirtschaften. Dabei unterstützt dieLfA kleine und mittlere Betriebe mit einem attraktiven Förderangebot.Allein mit den Programmkrediten der bayerischen Förderbank konntendie Unternehmen in diesem Jahr bereits Investitionen von rund 1,4Milliarden Euro in Angriff nehmen. Damit werden rund 83.000Arbeitsplätze gesichert und fast 2.900 neue Stellen am Standortgeschaffen", erläutert Bayerns Wirtschaftsminister Franz JosefPschierer.Dr. Otto Beierl, Vorstandsvorsitzender der LfA, ergänzt: "Wir sindgut in das Förderjahr 2018 gestartet. Das Interesse an unsererFörderung ist sehr hoch. Dazu beigetragen hat auch die Einführung vonweiteren Tilgungszuschüssen in der Energieeffizienzförderung für denMittelstand. Seit letztem Jahr bieten wir Tilgungszuschüsse von biszu 18,5 Prozent für Energiemaßnahmen an gewerblichen Gebäuden. Undseit April von bis zu 2 Prozent bei Investitionen inenergieeffiziente Produktionsanlagen und -prozesse. So können dieBetriebe ihre Energiekosten dauerhaft senken und gleichzeitig voneiner niedrigeren Kreditschuld profitieren."Die LfA ist seit 1951 die staatliche Spezialbank zur Förderung desMittelstands in Bayern. Die Förderkredite werden grundsätzlich beiden Hausbanken der Unternehmen beantragt und über diese ausgereicht.Um den Wirtschaftsstandort Bayern zu stärken, unterstützt die LfAauch Infrastrukturvorhaben.Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten bietet dieLfA-Förderberatung: Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei),www.lfa.dePressekontakt:Anita DehnePressesprecherinTel. 089 / 21 24 - 22 26Fax: 089 / 2124 - 17 22 26E-Mail: anita.dehne@lfa.deOriginal-Content von: LfA Förderbank Bayern, übermittelt durch news aktuell