Erstes Halbjahr 2017: VGP mit Rekordergebnissen (FOTO)

Diegem (Belgien) (ots) -VGP NV ('VGP' oder 'die Gruppe', Euronext Brüssel ISINBE0003878957) hat heute die Halbjahresergebnisse bis einschließlich30. Juni 2017 bekanntgegeben.- Gewinn im Berichtszeitraum beträgt 62,5 Millionen Euro (Zuwachs um19,7 Millionen Euro im Vergleich zum 30. Juni 2016)- Nettobewertungsgewinn auf das Anlagenportfolio erreicht 59,9Millionen Euro (verglichen mit 65,1 Millionen Euro mit Stand EndeJuni 2016)- Ende Mai 2017 erfolgte ein drittes Closing des VGP EuropeanLogistics Joint Venture (50:50 Joint Venture mit Allianz RealEstate). Die Höhe des Transaktionswerts betrug über 173 MillionenEuro- Kapitalausschüttung in bar von 20,1 Millionen Euro (1,08 Euro proAktie), ausgezahlt an die Aktionäre am 4. August 2017Die VGP Gruppe, Entwickler, Manager und Eigentümer vonhochqualitativen Logistikimmobilien in Europa, hat in all ihrenaktiven Märkten ein starkes Wachstum verzeichnet: Der Gewinn von 62,5Millionen Euro entspricht einem Zuwachs von 46,1 Prozent gegenüberdem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Der Nettobewertungsgewinn auf dasAnlagenportfolio betrug 59,9 Millionen Euro.Jan Van Geet, CEO der VGP Gruppe, sagte: "Wir sind hocherfreutüber die positiven Halbjahresergebnisse, welche die Stärke unseresGeschäftsmodells widerspiegeln. Unsere Pipeline für zukünftigeProjekte ist robust und wird außerdem durch die erfolgreiche Emissionvon Anleihen gestützt, die unsere Erwartungen übertroffen hat. Wirschließen aktuelle Projekte in Rekordzeit ab, was zu einem Anstiegdes Gewinns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geführt hat. Wirglauben daran, dass die Loyalität unserer Investoren belohnt werdensollte und freuen uns deshalb, unseren Erfolg mit ihnen teilen zukönnen."Das Anlagenportfolio der Gruppe hat sich während der erstenJahreshälfte kontinuierlich stark entwickelt und ist sowohlfinanziell im Wert als auch in der tatsächlichen Zahl der Projektegewachsen. Der Wert der vertraglich vereinbarten jährlichenMieteinnahmen beläuft sich derzeit auf 78,2 Millionen Euro(*1), waseinem Zuwachs von 13,8 Millionen Euro allein in der ersten Hälfte2017 entspricht. Die unterzeichneten jährlichen Mietvereinbarungenentsprechen Ende Juni 2017 insgesamt einer Mietfläche von 1.564.320m². Das ist ein Zuwachs von 22,4 Prozent seit dem 31. Dezember 2016.Von dieser Gesamtfläche gehören 573.433 m² dem eigenen Portfolio an(verglichen mit 545.715 m² per 31. Dezember 2016) und 990.888 m²werden dem VGP European Logistics Joint Venture zugerechnet(verglichen mit 732.523 m² Ende Dezember 2016).Ende Mai 2017 erfolgte ein drittes Closing des VGP EuropeanLogistics Joint Venture (50:50 Joint Venture mit Allianz RealEstate). Die Höhe des Transaktionswertes betrug über 173 MillionenEuro. VGP hat in der ersten Jahreshälfte 2017 insgesamt neun Projektemit einer Mietfläche von insgesamt 169.566 m² fertiggestellt.Zusätzlich befinden sich noch weitere 21 Projekte mit einer künftigenMietfläche von 527.876 m² in der Fertigstellung. Für die nächstenJahre strebt VGP ein deutliches Wachstum dieses Immobilienportfoliosmit einem Zielvermögenswert von mehr als 1,5 Milliarden Euro an.Trotz der Aufnahme neuen Fremdkapitals in der ersten Jahreshälfte2017 ist der Verschuldungsgrad der Gruppe zum 30. Juni 2017 auf 34,9Prozent gesunken (39,4 Prozent mit Stand 31. Dezember 2016).Die starke Leistung des Anlagenportfolios in der erstenJahreshälfte ermöglichte eine Kapitalausschüttung in Höhe von 20,1Millionen Euro (1,08 Euro pro Aktie), welche am 4. August 2017 an dieAktionäre ausgezahlt wurde. Angesichts der erfolgreichen undnachhaltigen Entwicklung der Geschäftsergebnisse wird VGP eineformale Dividendenpolitik einführen. Ab 2018 will das Unternehmen dieDividendenausschüttung über die folgenden drei Jahre schrittweiseanheben, vorbehaltlich der Verfügbarkeit ausschüttbarer Rücklagen undder Zustimmung der Aktionäre. Das Ziel der jährlichen Ausschüttungliegt zwischen 40 Prozent und 60 Prozent des Jahresnettogewinns aufBasis des Konzernabschlusses nach IFRS.(*1)Inklusive des Portfolios VGP European Logistics (Joint-Venturemit Allianz Real Estate). Die vertraglich vereinbarten jährlichenMieteinnahmen mit Stand 30. Juni 2017 betrugen für VGP EuropeanLogistics 51,3 Millionen Euro (38,6 Millionen Euro per 31.12.2016).Weitere Informationen zum Halbjahresergebnis sind auf der VGPWebsite unter Investor Relations/News www.vgpparks.eu/investors/en/einsehbar.Über VGPVGP (www.vgpparks.eu) baut, plant und entwickelt hochwertigeLogistikimmobilien mit den zugehörigen Bürogebäuden auf eigeneRechnung und auf Rechnung ihres Joint Ventures VGP European Logistics(50:50 Joint Venture von Allianz Real Estate und VGP). Diefertiggestellten Immobilien werden mit langfristigen Verträgen annamhafte Kunden vermietet. VGP verfügt über ein eigenes Team, dassämtliche Aktivitäten des vollständig integrierten Geschäftsmodellsmanagt: von der Suche und dem Erwerb der Grundstücke bis zurKonzeptualisierung und Gestaltung des Projekts einschließlichÜberwachung der Bauarbeiten, der Verträge mit potenziellen Mieternund der Immobilienverwaltung inklusive Facility Management. VGP istan der Euronext in Brüssel und dem Main Market der Prager Börsenotiert.Pressekontakt:Meike HansenFleishmanHillard Deutschland GmbHTel. +49 69 40 57 02-465E-Mail: meike.hansen@fleishmaneurope.comOriginal-Content von: VGP Gruppe, übermittelt durch news aktuell