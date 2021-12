Erstes Fundraising für das Start-up LOLO PARIS, das OBRATORI in seiner Hauptstadt willkommen heißt, um maßgeschneiderte und umweltverträgliche Dessous zu demokratisieren.

Marseille, Frankreich (ots/PRNewswire) -LOLO PARIS, ein junges DNVB für maßgeschneiderte Wäsche, hat gerade eine erste Kapitalerhöhung mit mehreren Investoren abgeschlossen, darunter OBRATORI, der Seed-Fonds der LʼOCCITANE-Gruppe. Diese Operation wird es ihm ermöglichen, seinen Bekanntheitsgrad zu steigern, sein Wachstum zu beschleunigen und so sein innovatives Wäscheangebot weiter zu entwickeln.Von einer offensichtlichen Beobachtung zum maßgeschneiderten AlgorithmusLOLO PARIS, das 2019 von Mélissa Perraudeau und Océane Brière gegründet wurde, ist besonders innovativ in seiner personalisierten Herangehensweise an die Lingerie, bei der die Technologie in den Dienst der weiblichen Morphologie gestellt wird.Das Start-up hat einen Algorithmus entwickelt, der es ermöglicht, aus 57 BH-Größen die ideale Größe auszuwählen, um alle Brüste unabhängig von ihren Maßen zu vergrößern. Die Stärke von LOLO PARIS besteht darin, Frauen innovative Unterwäsche anzubieten, die sich ihrer Morphologie anpasst und nicht umgekehrt!Ein selbstbewusster und engagierter Investor hinter LOLO PARISMit dieser Investition will OBRATORI, der Startkapitalfonds der LʼOCCITANE-Gruppe, die Entwicklung des jungen Unternehmens unterstützen. „LOLO PARIS vereint alle grundlegenden Elemente, um von OBRATORI unterstützt zu werden: talentierte Führungskräfte, hochwertiges technologisches Know-how, hervorragendes Marktpotenzial und starke internationale Ambitionen", erklärt Amaury Godron, Managing Director bei OBRATORI.Delphine Oung, die Managerin von Investments, teilt diese Ansicht: „Wir freuen uns sehr, an dieser Finanzierung teilzunehmen und damit Mélissa, Océane und ihrem Team die Möglichkeit zu geben, ihr Vorhaben zu unterstützen. LOLO PARIS ist jetzt ein Unternehmen, das bereit ist, Gas zu geben. Es hat ein Produkt entwickelt, das vom Markt gut aufgenommen wird, der technologische Kern des Produkts ist solide und innovativ, und der Geschäftsentwicklungsplan ist vielversprechend. Wir sind überzeugt, dass LOLO PARIS in der Lage ist, die Herausforderung dieses Wachstums zu meistern."„Die Unterstützung von OBRATORI gibt uns die Gewissheit, dass neue Technologien für das Wohlergehen von Frauen verfügbar gemacht werden müssen. Der BH hat sich seit 100 Jahren nicht verändert, während 9 von 10 Frauen täglich einen BH tragen! Der Markt ist riesig, und wir sind überzeugt, dass unsere Lösung ein sehr großes Potenzial hat. Wir freuen uns, dass OBRATORI uns in den nächsten Phasen unserer Entwicklung unterstützen wird", erklären Mélissa Perraudeau und Océane Brière, die Gründer von LOLO PARIS, ihrerseits.Julie Geret julie.geret@obratori.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1709713/sur_mesure_300dpi_noir_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1709714/new_obratori_Logo.jpgPressekontakt:+33 (0)6 85 59 08 54Original-Content von: OBRATORI, übermittelt durch news aktuell