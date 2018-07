Erstes Flugzeug wieder in Hannover gestartet

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

HANNOVER (dpa-AFX) - Nach der stundenlangen Sperrung wegen eines Hitzeschadens ist am Flughafen in Hannover am Mittwochmorgen wieder eine Maschine in Hannover gestartet.



Der Flug der Linie KLM nach Amsterdam startete um 6.31 Uhr, wie eine Sprecherin des Flughafens mitteilte. Die hitzebedingten Schäden an der Nordbahn seien komplett behoben. Die Check-In-Schalter hatten bereits gegen 3 Uhr morgens geöffnet, um kurz nach 6 Uhr landeten die ersten Flugzeuge wieder. Insgesamt 28 Flüge waren laut Angaben auf der Webseite des Flughafens nach der Sperrung gestrichen worden. Mehrere Passagiere hatten die Nacht am Flughafen verbracht./lut/DP/zb