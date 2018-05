Erstes Fahrverbot ist da! - Jetzt Auto zurückgeben und Schadenersatz fordern

Düsseldorf (ots) - Die in der rechtlichen Aufarbeitung desDieselabgasskandals führende Düsseldorfer Anwaltskanzlei Rogert &Ulbrich hatte bereits vor mehr als einem Jahr mitgeteilt, dassFahrverbote für Deutschland kommen werden, da der Gesundheit derBevölkerung Vorrang vor dem Eigentum Einzelner einzuräumen ist(https://www.presseportal.de/pm/119896/3571039).Hamburg setzt den Startschuss für den Beginn der eintretendenWelle an Fahrverboten in deutschen Großstädten.Die Kanzlei regt gegenüber den Geschädigten an, nicht ihren Unmutgegenüber den Regierenden zu äußern, sondern die Verursacher zurfinanziellen Verantwortung zu ziehen. Nach den Entscheidungen desBundesverwaltungsgerichts (BVerwG 7 C 26/16 und BVerwG 7 C 30/17) istdie Entscheidung in Hamburg alternativlos, da der weit überwiegendeVerursachungsbeitrag der Stickstoffdioxidbelastung durchKraftfahrzeuge mit Dieselantrieb verursacht werden.Das partielle Fahrverbot kann sich schnell zu einem großflächigenFahrverbot ausweiten, weil nach den Messungen der DeutschenUmwelthilfe sowie des Verkehrsministeriums - etwa im"Untersuchungsbericht Volkswagen" - aufgedeckt wurde, dass dieaktuellen EURO 6 - Fahrzeuge kaum merklich sauberer sind als die EURO5 - Fahrzeuge. Auch die Tatsache, dass in Hamburg vermutlichdemnächst Umgehungsrouten gefahren werden, dürfte die Effektivitätder Maßnahme in Frage stellen, da das Problem derStickstoffdioxidbelastung nun in andere Bereiche der Stadt verschobenwird.Rechtsanwalt Ulbrich, Partner der Sozietät, erläutert: "VieleGeschädigte verzichten bisher auf die Durchsetzung ihrer Rechte, weilsie bis heute nicht korrekt über die Ansprüche im Abgasskandal undderen Erfolgsaussichten informiert wurden. Dazu tragen auchtendenziöse Berichterstattungen in den Medien bei, die bisher in über2,5 Jahren des Abgasskandals ein undurchsichtiges Bild für denVerbraucher bieten. Das ist gewollt. Die Kanzlei Rogert & Ulbrichbemühte sich nun seit 2,5 Jahren, ein Forum zu finden, umallumfassend über die Rechte der Verbraucher im Abgasskandalaufzuklären. Mehrere interessierte Formate lehnten aber stets dieDarstellung ab, weil kein Vertreter der Gegenseite bereit war, mituns die Ansprüche vor laufender Kamera zu diskutieren. Volkswagen istbei den größten öffentlich-rechtlichen und auch privaten SendernWerbekunde.""Die für die Geschädigten allmächtig wirkenden Großkonzerne, diees geschafft haben, Regierende und das Kraftfahrtbundesamt auf ihreLinie zu bringen, meinen sich gegen solche Großkonzerne nichtdurchsetzen zu können. 2,5 Jahre nach Beginn des Abgasskandals könnenwir als Kanzlei Rogert & Ulbrich mitteilen, dass wir für jedenunserer Mandanten bisher das Rechtsschutzziel erreichen konnten. AlsVorreiter und Wegbereiter im Abgasskandal konnten wir erstinstanzlichbereits über 240 Urteile für die Geschädigten erstreiten"unterstreicht Prof. Dr. Rogert, ebenfalls Partner der Sozietät."Nach den im Internet bei Stiftung Warentest veröffentlichtenUrteilen kommt die Kanzlei Rogert & Ulbrich auf einen Anteil von ca.40 Prozent aller gewonnener Urteile. Damit ist sie vor deutschenGerichten eine der erfolgreichsten Kanzleien in Deutschland", soRogert weiter.Als Service-Leistung für alle Geschädigten im Abgasskandal hat dieKanzlei unter:https://www.auto-rueckabwicklung.de/erwirkte-urteile.html eineUrteilsdatenbank mit eigenen erstittenen Urteilen nach Landgerichtensortiert ins Internet gestellt. Interessierte können sowohl über dieLandkarte ihr zuständiges Landgericht heraussuchen als auch über dieSuchmaske. Die Urteile werden auch im Volltext anonymisiert als PDFzur Verfügung gestellt."Bevor weitere Fahrverbote in anderen Großstädten einsetzen istjetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, die bestehenden rechtlichenAnsprüche gegenüber den Herstellern durchzusetzen" setzt Ulbrich denSchlusspunkt.Pressekontakt:Tobias UlbrichRechtsanwaltFachanwalt für Transport- und SpeditionsrechtDozent FOM HochschuleRogert & Ulbrich PartnerschaftsgesellschaftKönigsallee 2b (Regus)40212 DüsseldorfTel.: (0049) (0)211/310638-0Fax: (0049) (0)211/25 03 132ulbrich@ru-law.dewww.auto-rueckabwicklung.deOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell