Erstes FOODHOTEL Wonderland: Genießer-Treffen von Chefkoch.de und KAMEHA Grand voller Erfolg

Bonn (ots) - Über 1.500 Besucher im Kameha Dome / 53 Ausstellerund über 20 Veranstaltungen / Konzept wird im nächsten JahrfortgesetztEin voller Erfolg für die erste Veranstaltung: Beim neuen ChefkochFoodhotel im Kameha Grand Bonn drängten sich über 1.500 Besucherinnenund Besucher. Dort erwarteten sie Food-Trends zum Anfassen, Probierenund Mitmachen. Ein spannendes Bühnenprogramm, zahlreiche Workshops,Mitmach-Stationen und der bunte Foodmarkt hinterließen beiAusstellern wie Besuchern gleichermaßen zufriedene Gesichter. "Wirsind total begeistert, wie gut das Konzept aufgegangen ist. DasFeedback von allen Beteiligten zeigt uns, dass das Foodhotel sehr gutangenommen wurde und die Interessen unserer Community super getroffenhat", sagt Martin Meister, Geschäftsführer von Chefkoch.de. "Wir sinddavon so angetan, dass das Kameha Grand und Chefkoch.de schon überdie nächste Auflage nachdenken."Das Foodhotel wendete sich an Hobbyköche, Foodies,Gourmet-Experten, aber auch Profiköche. Neben einem umfangreichenFoodmarkt mit Foodtrucks und über 50 Ausstellern wurden am 13.Oktober von 10.00 bis 21.00 Uhr auch Workshops zu den neuesten FoodTrends sowie zahlreiche Experten-Vorträge und ein abwechslungsreichesBühnenprogramm geboten. So konnte man beispielsweise erfahren, wieman Nori-Maki, Inside Out Rollen und Nigiri herstellt, einFood-Start-up gründet, molekulare Techniken einsetzt, Zutatensinnvoll miteinander kombiniert und alles fein anrichtet oder auchatemberaubende Desserts und Pralinen kreiert. "Einfach unglaublich,was sich rund um das Thema Food an diesem Tag bei uns im Kameha Domeabgespielt hat und wie viele Interessierte gekommen sind", sagteGerrit Thiebes vom Kameha Grand Bonn, "die Atmosphäre war super undalles sah einfach klasse aus."Berichte und Fotos zum Foodhotel finden sich online unterhttps://www.chefkoch.de/foodhotel.Pressekontakt:Joachim HaackKommunikation FOOD + WIRTSCHAFTc/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0,E-Mail: presse@publikom.comwww.chefkoch.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, CHEFKOCH.de, übermittelt durch news aktuell