Erstes Drittkundengeschäft: Esprit nutzt Galeria Karstadt Kaufhof-Logistikstandort in Neuss ab 2020 / Textillogistik: Joint Venture Galeria Karstadt Kaufhof - Fiege distribuiert Hängeware von Esprit

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Essen (ots) - Die Logistikexperten von Fiege und Galeria Karstadt Kaufhof habenden internationalen Modekonzern Esprit als ersten Drittkunden für das 2018 neugegründete Joint Venture gewonnen. Ab Frühjahr 2020 erfolgt dieFilialbelieferung mit hängender Ware von Esprit aus dem Logistikzentrum inNeuss-Norf."Wir freuen uns, dass wir mit Esprit den ersten Partner für unser neuesDrittkundengeschäft gewinnen konnten", sagt Reinhard Haas, Leiter Logistik undImmobilien von Galeria Karstadt Kaufhof. "Diese einzigartige Verbindung vonLogistik- und Handelsexpertise, insbesondere auch für den komplexenTextilbereich, wollen wir wie angekündigt darüber hinaus auch weiteren Partnernzugänglich machen. Dafür investieren wir auch gemeinsam in die Modernisierungunserer Infrastruktur in den Lagern.""Wir distribuieren nun das gesamte Sortiment für sämtliche Esprit-Filialen undbeliefern auch die Shops-in-Shop von Esprit, die unter anderem in denKaufhäusern von Galeria Karstadt Kaufhof zu finden sind", sagt Walter Johne,Managing Director Omnichannel Retail bei Fiege."Wir haben mit dem Joint Venture aus Fiege und Galeria Karstadt Kaufhof einenLogistikpartner, dem Kundenzentrierung und ein schneller, flexibler Servicegenauso wichtig sind wie Esprit. Die einheitliche Steuerung unserer Hänge- &Liegewaren-Logistik wird dazu beitragen, den Service für unsereWholesale-Partner und die eigenen Stores in Zukunft noch einmal deutlichverbessern zu können", sagt Leif Erichson, Chief Digital & Operations Officervon Esprit.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationpresse@karstadt.de02017272030Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16971/4444897OTS: Karstadt Warenhaus GmbHOriginal-Content von: Karstadt Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell