Erstes Digital Health Wearable Glove-System für Arthrose-Patienten startet mit Pilotversuchsreihe und medizinischen Tests vor Markteinführung

Madrid (ots/PRNewswire) - QUANTIC NANOTECH(https://qnanotech.com/), eine Produktabteilung der spanischen DEMACS.A. Group, die diesjährig das erste im häuslichen Umfeld anwendbareWearable-System zur Arthrose-Behandlung, den Handschuh "QNANO GLOVE(https://qnanotech.com/)", auf der CES 2019 in Las Vegas vorgestellthatte, kündigte heute die Möglichkeit an, sich für eine kostenfreieBehandlung zu registrieren (https://promo.qnanotech.com/), die imRahmen einer neuen Reihe von medizinischen Pilotversuchen vorMarkteinführung für Patienten in ausgewählten Krankenhäusern inMadrid angeboten wird. Die jedermann offenstehende Anmeldung istaufgrund der hohen Nachfrage nur innerhalb eines limitiertenZeitraums bis zum 15. Oktober 2019 möglich (HIPAA(https://www.hhs.gov/hipaa/index.html)-zertifizierter sicherer AWSCloud-Server).Dr. Luis F. Villa, M.D., leitender Rheumatologe amUniversitätsklinikum Puerta de Hierro Majadahonda in Madrid, sagte:'Dieses Gerät hat unsere Aufmerksamkeit erregt, weil es diehäusliche Verabreichung verschiedener Therapien an der betroffenenHand in der Ruhephase oder nachts mit nachgewiesener klinischerWirksamkeit ermöglicht'.Er erklärte:"Die Behandlung der Arthrose der Hand ist aufwändig undressourcenintensiv und beruht auf unterstützter Physiotherapie undtopischen und oralen Arzneimitteln. Wir sind an den Ergebnissen derPilotversuche interessiert, da ein im häuslichen Umfeld einsetzbaresGerät für multimodale Physiotherapie die Behandlung dieser häufigauftretenden Erkrankung einfacher und kostengünstiger machen könnte'.Der therapeutische All-In-One Quantic Nanotech-Handschuhintegriert (https://qnanotech.com/) revolutionäre Technologien wieShape Memory Alloys (SMA (https://qnanotech.com/Technology/)) undmodernste Materialien, die Dry Heat-Therapie, Vibration, Massage undDehnung und Streckung der Finger sowohl aktiv als auch passiv, unddie Verabreichung topischer Arzneimittel wie nichtsteroidaleAntirheumatika (NSAID), Einreibemittel und Neuromodulatorenermöglichen.Papers mit einem ersten Fazit zu den klinischen Studien beiPatienten mit Arthrose der Hand sollen zwischen dem vierten Quartal2019 und ersten Quartal 2020 veröffentlicht werden.Der therapeutische Quantic Glove ist einfach und kompakt. Er wurdefür den Einsatz zu Hause entwickelt, kann über Smartphone oderInternet gesteuert werden, und bietet zudem die Möglichkeit derFernsteuerung durch medizinisches Fachpersonal.Das Produkt ist auf verschiedenen Messen wie InPEX Pittsburgh(https://qnanotech.com/Awards/) und weiteren Veranstaltungenausgezeichnet worden und hat kürzlich im August den neu vergebenen2019 Technology Innovator Award (https://www.cv-magazine.com/issues/technology-innovator-awards-2019/) vom AI Global Media UK CV-MAGAZINE(https://www.cv-magazine.com/issues/technology-innovator-awards-2019/) in Empfang nehmen können.QUANTIC NANOTECH schließt die Kapitalerhöhung in Runde A mit demZiel einer schnellen weltweiten Implementierung des Lizenzmodells ab.Arthrose ist eine weit verbreitete Erkrankung und eine derHauptursachen für Krankmeldungen weltweit, die sich allein in den USAmit 304 Mrd. US-Dollar für medizinische Versorgung undVerdienstausfälle niederschlägt - dies entspricht etwa 1% desBruttoinlandsprodukts der USA (Quelle: arthritis.org - 2013).QUANTIC NANOTECH wird auf der GITEX Exhibition in DUBAI(https://qnanotech.com/gitex2019/) vom 6. - 10. Oktober 2019 imFUTURE STARS-Bereich vertreten sein.Informationen zu DEMAC S.A QNANOTECH (https://qnanotech.com/).Informationen zu HIPAA (https://www.hhs.gov/hipaa/index.html)Logo:https://mma.prnewswire.com/media/801551/QUANTIC_NANOTECH_Logo.jpgVideo: https://youtu.be/zQXIRVpriJYPressekontakt:Javier Parragajp@qnanotech.com+34 916326130Original-Content von: QUANTIC NANOTECH, übermittelt durch news aktuell