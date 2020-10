Peking (ots/PRNewswire) - Das CPG Book Fest fand von 10. Juli bis 10. Oktober statt. In diesen drei Monaten wurden auf der Veranstaltung sowohl hochwertige digitale als auch gedruckte Inhalte der China Publishing Group mit Sonderrabatten angeboten. Neben der Hauptausstellung und der Verkaufsveranstaltung wurden über Facebook und YouTube auch wissenschaftliche Konferenzen und Autorenveranstaltungen live übertragen. Das Book Fest ging am 10. Oktober erfolgreich zu Ende.Mehr als 30 Veranstaltungen fanden im Rahmen des CPG Book Fest auf der Online-Plattform statt. Auf YouTube und Facebook wurden 12 Online-Literaturvorträge, 15 Videos mit Buchempfehlungen und 3 Buchpräsentationen live übertragen. Mehr als 50 Sinologen aus dem Ausland nahmen an den Online-Veranstaltungen teil. Die Facebook-Seite des CPG Book Fest wurde mehr als 5.000 Mal aufgerufen. Was die Print-Umsätze betrifft, wurden während der Verkaufsveranstaltung CPG-Druckwerke im Wert von über 150.000 USD verkauft. So ist beispielsweise die Datenbank der Zhonghua Book Company bei Kunden aus Übersee wie der Datenbank Chinese Classics Ancient Books sehr beliebt. Von The Commercial Press veröffentlichte Bücherreihen wie Zhongguo Bin Wei Yu Yan Zhi (Jahrbücher zur bedrohten chinesischen Sprache) sind auch bei Forschungseinrichtungen und Universitäten beliebt.Das erste "CPG Book Fest" erhielt positives Feedback und wurde von Teilnehmern aus Übersee mit Begeisterung angenommen. Bibliotheken und Buchhandlungen aus 24 Ländern und Regionen nahmen an den Veranstaltungen teil.Das CPG Book Fest wird von der China Publishing Group Corporation (CPG) gesponsert und von der China National Publications Import und Export (Group) Corporation (CNPIEC) organisiert.Die China Publishing Group Corporation (CPG) ist Chinas größte und einflussreichste Handels- und Fachverlagsgruppe. Auf internationaler Ebene war es die einzige chinesische Verlagsgruppe, der es in die Liste der Top 500 Asia Brand schaffte. Sie führt das Land mit 7 % des inländischen Marktanteils im Buchhandel an und belegt damit seit 13 Jahren in Folge Platz 1. CPG besitzt 28 Verlage, Buchhandlungen und Büros in Übersee, deren Geschäftstätigkeit sich auf über 130 Länder und Regionen erstreckt.CPG Great Books (www.CPGGreatBooks.com (http://www.cpggreatbooks.com/)) bietet hochwertige eBooks der renommiertesten chinesischen Verlage der China Publishing Group. Mit Tausenden von eBooks und Unterbibliotheken mit besonderen Schwerpunkten wie der Sinologie dient die Plattform vor allem Akademikern und Studierenden im Bereich der Ostasienkunde. Im Rahmen des CPG Book Fest werden den Kunden interessante Rabatte angeboten.Pressekontakt:Nancy DENGTel.: 86(10) 65069500E-Mail: content@cnpiec.com.cnBesuchen Sie uns auf unseren Social Media-Seiten:FacebookYouTubeLinkedInOriginal-Content von: China National Publications Import & Export (Group) Corporation, übermittelt durch news aktuell