Erstes Biosimilar für die Krebstherapie zugelassen

Berlin (ots) - Am 22. Februar 2017 hat die Europäische Kommissiondas erste Rituximab-Biosimilar für den europäischen Markt zugelassen.Der Ausschuss für Humanarzneimittel der European Medicines Agency(EMA) hatte das Biosimilar mit dem Handelsnamen Truxima der FirmaCelltrion zur Zulassung empfohlen. Die deutschen Vertriebsrechtebesitzt die Firma Mundipharma.Truxima wird somit als erstes Nachfolgepräparat derbiotechnologisch hergestellten Krebsimmuntherapie MabThera(Hersteller: Roche, Wirkstoff: Rituximab) auf den Markt kommen undist in den gleichen Indikationsgebieten anwendbar, darunterNon-Hodgkin-Lymphome, chronisch lymphatische Leukämie und rheumatoideArthritis. Ein weiterer Zulassungsantrag läuft gegenwärtig für einRituximab-Biosimilar der Firma Sandoz."Die Zulassung des ersten Rituximab-Biosimilars ist einMeilenstein für die Onkologie. Um die bestmögliche Behandlung derbetroffenen Patienten angesichts hoher Kosten für neue Therapien auchin Zukunft finanzierbar zu halten, können Biosimilars einen ganzwesentlichen Beitrag leisten. Dazu müssen sie nun zügig ihren Weg indie Versorgung finden", sagte Dr. Andreas Eberhorn, Vorsitzender derArbeitsgemeinschaft Pro Biosimilars.Zur Bedeutung der Biosimilars für die nachhaltige Bezahlbarkeitvon Krebstherapien hatte sich jüngst auch die European Society forMedical Oncology (ESMO) geäußert: "Biosimilars sind im Kampf um denfinanziellen Erhalt der Gesundheitssysteme auf globaler Ebene und diesignifikante Verbesserung der Ergebnisse bei einer steigenden Zahl anPatienten in Europa und dem Rest der Welt unerlässlich", soESMO-Präsident Professor Fortunato Ciardiello in einerPressemitteilung des Verbandes. Man schätze das Einsparpotenzialdurch Biosimilars in Europa auf 20 bis 40 Prozent. So seien alleinbis 2020 Einsparungen von 50 bis 100 Milliarden Euro möglich. Füreine Reihe von monoklonalen Antikörpern laufen bis 2020 die Patenteab. Das öffne Biosimilars die Tür und könne die Onkologie-Landschaftdramatisch verändern.Pressemitteilung der European Society for Medical Oncology:http://ots.de/KytX6Die AG Pro Biosimilars ist die Interessenvertretung derBiosimilarunternehmen in Deutschland. Sie steht allen Unternehmenoffen, die Biosimilars entwickeln, herstellen und für die Versorgungbereitstellen. Die Arbeitsgemeinschaft unter dem Dach des ProGenerika e.V. engagiert sich für einen bedarfsgerechten Zugang derPatientinnen und Patienten zu modernen biopharmazeutischenArzneimitteltherapien, für eine bezahlbare Versorgung und für faireund nachhaltige Wettbewerbsbedingungen.