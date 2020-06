Erstes Auto-Theater im Breuninger Parkhaus (FOTO)

Stuttgart (ots) - Innovative Schauspielkunst auf dem Parkdeck: Gemeinsam mit dem Theater LOKSTOFF! realisiert das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen ein einmaliges Auto-Theater im Breuninger Parkhaus in Stuttgart. Zwei Monate lang können Zuschauer einen einzigartigen Theaterabend in den eigenen Fahrzeugen erleben.Für die Inszenierung "Vorher/Nachher - die Verwandlung der Welt" wird das Breuninger Parkhaus erstmals als kultureller Raum genutzt. Seit der Premiere am 29. Juni 2020 können Zuschauer einen besonderen Theaterabend auf einem Parkdeck in den eigenen Fahrzeugen erleben. Das Ensemble von LOKSTOFF! führt dabei spektakulär in aufblasbaren Laufbällen durch die Adaption von Franz Kafkas Erzählung "Die Verwandlung" und nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Reise."Breuninger steht für die "schönen Dinge des Lebens" und es ist unser steter Anspruch, unseren Kunden und Besuchern einmalige Erlebnisse zu bieten. Daher war es uns sehr wichtig, auch in herausfordernden Zeiten einen kulturellen Beitrag zu leisten. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit LOKSTOFF! dieses einmalige Theater-Format umsetzen zu können", so Christian Witt, Unternehmenssprecher bei Breuninger.Die Inszenierung des Auto-Theaters feierte am 29. Juni 2020 Premiere und wird bis Ende September 2020 zu sehen sein. Pro Spieltag stehen 24 Pkw-Stellplätze zur Verfügung, die Karten sind unter http://www.lokstoff.com erhältlich. Der eigens entwickelte Breuninger Hygienestandard gewährleistet dabei ein sicheres und geschütztes Theatererlebnis."Vorher/Nachher - die Verwandlung der Welt"In der neuen Adaption der "Verwandlung" von Franz Kafka erzählt LOKSTOFF! von der einsamen Gemeinsamkeit und gemeinsamen Einsamkeit der Städter. Die plötzliche, unvorhersehbare Mutation der Figur des Gregor Samsa lässt das gesellschaftliche und familiäre Gleichgewicht ins Wanken geraten. Kernpunkt ist dabei die Frage nach der Machbarkeit von Menschlichkeit und menschlichem Zusammenleben vor der Folie unseres momentanen Ausnahmezustands: Befinden auch wir uns momentan in einer Welt des geraubten Lebens? Welche Metamorphosen müsste unsere Gesellschaft durchlaufen, damit vielleicht tatsächlich - den dystopischen Zeiten zum Trotz - ein neues Zeitalter der Solidarität entstehen kann? In Laufbällen, aufblasbaren Blasen, führen fünf Schauspieler -flankiert von einem Performer - durch die Adaption der surrealen Erzählung Franz Kafkas. Dabei symbolisieren diese Bubbles aufs Treffendste die Mutation der Gesellschaft durch das Corona-Virus. In ihrer Assoziation bedeuten sie sowohl Abschottung und Abstand als auch die Figuration des Virus selbst - sogar die neue Furcht, aus der Blase wieder herauszutreten. Das Parkhaus ist dabei für LOKSTOFF! der passendste Nicht-Ort als Hintergrund für die Welt der Verwandlung, da er in seiner reinen Funktionalität keinen Raum für Identitätsstiftung und zwischenmenschliche Relationen bietet.Termine & InformationenPremiere: 29. Juni 2020Termine:13. & 14. / 20. & 21. / 27. & 28. Juli10. & 11. / August07. & 08. / 14. & 15. / 28. & 29. SeptemberOrt: 4. Parkdeck im 2. ObergeschossParkhaus Breuninger, Esslinger Straße 1, 70182 StuttgartBeginn: 19:30 UhrDauer: 75 Min.Bilderlink:https://www.picdrop.com/e.breuningergmbh./7XZX1hrQoZCredit: Jessica Maiwald-KassnerE. Breuninger GmbH & Co.Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Department Stores in Europa. Seit mehr als 135 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Neben Stilbewusstsein und Trendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click&Collect, der Instore Bestellservice oder der Shuttle Service sorgen für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweit umfasst das mehrfach ausgezeichnete Multichannel-Unternehmen elf Breuninger Häuser mit über 5.500 Mitarbeitern. Der im Jahr 2008 gestartete E-Shop http://www.breuninger.com zählt national zu den erfolgreichsten Online-Shops im Premiumsegment.LOKSTOFF! Theater im öffentlichen RaumLOKSTOFF! Theater im öffentlichen Raum besteht seit 2003. Unsere Themen kreisen seit jeher um die Probleme und Herausforderungen einer urbanen Gesellschaft, die der Gefahr ausgesetzt ist, dass sich die Menschen zunehmend voneinander, ihrer Arbeit und dem öffentlichen Leben entfremden. LOKSTOFF! spielt nicht nur im und für, sondern auch über den öffentlichen Raum und thematisiert diesen in seiner politischen, kulturellen und urbanen Dimension. Durch unser Spiel schärfen wir somit das Bewusstsein über den Stellenwert und die Bedeutung von Öffentlichkeit und öffentlichem Raum für ein funktionierendes Gemeinwesen.Pressekontakt:Breuninger UnternehmenskommunikationMarktstraße 1-370173 StuttgartTelefon: 0711/211 2100E-Mail: medien@breuninger.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105224/4638945OTS: E.Breuninger GmbH & Co.Original-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell