Erster privater Venture Capital Fonds in den neuen Bundesländern geht an den Start - Fokus Smart Infrastructure

Leipzig (ots) - Der erste private Venture Capital Fonds in denneuen Bundesländern geht an den Start. "Smart InfrastructureVentures" investiert deutschlandweit besonders in Gründerteams ausden Bereichen Smart City, Energie & eHealth. Der Fonds wird über einVolumen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich verfügen und kannnoch Investoren aufnehmen.Unterstützung durch SpinLab - The HHL Accelerator und starkesNetzwerk "Smart Infrastructure Ventures" verfügt über starke Partner:SpinLab - The HHL Accelerator aus Leipzig, wurde mehrfach prämiertund hat seit 2014 über 50 Startups erfolgreich unterstützt. "Aufgrundunserer Netzwerke erreichen wir einen hochwertigen Dealflow, wodurchattraktive Investitionsmöglichkeiten entstehen - auch außerhalb desSpinLab", verdeutlicht Dr. Eric Weber, Gründer des SpinLab, welchesTeil der Digital Hub Initiative der Bundesregierung ist und den"Smart Infrastructure Hub" koordiniert.Außerdem zählt die mehrfach ausgezeichnete Gründerhochschule HHLLeipzig Graduate School of Management zum engeren Fondsnetzwerk. Sohat sich Prof. Dr. Stephan Stubner, Rektor der HHL und Mitgründer vontrivago bereiterklärt, einen Sitz im Fondsbeirat zu übernehmen.Erfolgreiche Gründer und Investoren sind als Entscheider am FondsbeteiligtDiese einzigartigen Rahmenbedingungen überzeugten internationalerfahrene Investoren: Weber hat "Smart Infrastructure Ventures" mitden ex-Londonern Björn Bauermeister, ehemals Investmentbanker bei BNPParibas und Dirk Frohnert, zuvor Fondsmanager bei JPMorgan,initiiert. Die beiden Geschäftsführer haben erfolgreich als BusinessAngels in Startups wie z.B. das "Einhorn" Revolut investiert.Unterstützt werden Bauermeister und Frohnert durch einschlagkräftiges Team mit großer Erfahrung, welches am Fonds beteiligtist. Darunter sind beispielweise Gründer/Investoren vonAdytonSystems, brands4friends, con|energy, E-world, Intershop,ipoque, lieferheld, Pixaco, smow, spreadshirt etc. Frohnerterläutert: "Von dieser einzigartigen Kombination aus erfolgreichenSerial Entrepreneurs und Investoren, sowie unserem Expertennetzwerk,profitieren unterstütze Startups extrem."VNG AG und SAB als AnkerinvestorenZu Investoren von "Smart Infrastructure Ventures" zählen Energie-und Immobilienunternehmen, Banken sowie Unternehmer & BusinessAngels. Ankerinvestoren sind der Leipziger Energiekonzern VNG AG unddie Sächsische Aufbaubank (SAB). "Nun gilt es die Chancen Im BereichSmart Infrastructure, sowie den besonderen Zugang zu interessantenStartups in den neuen Bundesländern zu nutzen", betont Bauermeister.Pressekontakt:Dirk FrohnertSmart Infrastructure Ventures GmbHdirk@smartinfrastructure.ventures034198995127Original-Content von: Smart Infrastructure Ventures GmbH, übermittelt durch news aktuell