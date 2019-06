Erster privat eingesetzter Ford GT gewinnt die GTE Am-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans (FOTO)

Köln (ots) -- Keating Motorsport verwandelt seine Kundenteam-Premiere mit demFord GTE mit dem Klassensieg beim berühmtestenLangstreckenrennen der Welt in einen Volltreffer- Werksauto-Armada von Ford Chip Ganassi Racing beendet die 24Stunden von Le Mans auf den Plätzen vier bis sieben in der LMGTE Pro-Kategorie- Diesjähriger 24-Stunden-Klassiker setzt den Schlusspunkt unterdie WEC-Super-Saison und das vierjährige Engagement von Ford inder FIA Langstrecken-WeltmeisterschaftKÖLN, 16. Juni 2019 - Der Ford GT hat bei seinem ersten Einsatz inprivaten Händen auf Anhieb die Kategorie LM GTE Am der diesjährigen24 Stunden von Le Mans unter der Regie von Keating Motorsportgewonnen. Die vier Werks-Rennwagen von Ford Chip Ganassi Racingbeendeten das legendäre Langstreckenrennen auf den Plätzen vier bissieben der Kategorie LM GTE Pro. Für die Startnummern 66 und 67 wares das Finale eines vierjährigen Engagements in der FIALangstrecken-Weltmeisterschaft WEC (World Endurance Championship).Die beiden Schwesterautos setzen die Saison noch in dernordamerikanischen Sportwagen-Meisterschaft IMSA fort."Wir hätten uns gerne mit einem weiteren Le Mans-Klassensieg ausder WEC verabschiedet", betont Mark Rushbrook, als Direktor von FordPerformance für das weltweite Motorsport-Engagement der Markezuständig. "Unsere vier Autos haben sich tapfer geschlagen und dervon Keating Motorsport privat eingesetzte Rennwagen konnte auf Anhiebdie hart umkämpfte GTE Am-Klasse für sich entscheiden - wir nehmenalso durchaus Positives aus Frankreich mit nach Hause. In denvergangenen vier Jahren haben wir trotz der Kürze dieses Programmstolle Erfolge erzielt. Dies verdanken wir dem großartigen Ford GT,unseren Fahrern und natürlich auch starken Partnern wie Chip GanassiRacing, Multimatic und Roush Yates."Platz vier ging nach 24 aufregenden Stunden an den Ford GT mit derStartnummer 68 - 2016 hatte das Auto von Dirk Müller aus Burbach imSiegerland, des US-Amerikaners Joey Hand und des LokalmatadorsSébastien Bourdais den Langstreckenklassiker beim ersten Auftritt desFord GT an der Sarthe auf Anhieb gewonnen. "Der Start hat uns nichtgeholfen", bedauert Bourdais, der selbst aus Le Mans stammt. "Wirkämpften zu Beginn mit etwas zu niedrigem Reifenluftdruck, auch dieersten Safety-Car-Phasen verliefen zu unserem Nachteil - das Timingpasste einfach nicht. Aber ich glaube, dies hat das Rennergebnis füruns nicht zu sehr beeinflusst. Wir haben die ganze Zeit hartattackiert und mehrmals die Lücke nach vorne wieder geschlossen.Unsere Hoffnungen auf eine Gelbphase für den gesamten Kurs solltensich nicht erfüllen, dafür gingen Safety-Cars auf die Strecke. Diesmachte unsere Chancen auf ein Comeback und eine Podiumsplatzierungzunichte. Ich habe die Zeit mit Ford und dem Ford GT wirklichgenossen, die Zusammenarbeit mit dem Team bei Ganassi hat großen Spaßgemacht."Harry Tincknell, Andy Priaulx (beide GB) und Jonathan Bomarito(USA) beendeten das Rennen am Steuer des Ford GT mit der Nummer 67auf Rang fünf. "Im Qualifying gehörten wir zu den Schnellsten, dochdie wahre Performance unserer Kontrahenten sahen wir wohl erst nachdem Start", erläutert Priaulx. "Wir haben wirklich alles gegeben,hatten aber Pech mit den Safety-Cars. Speziell Harry ist brillianteStints gefahren. Wir kamen immer wieder in Kontakt mit derSpitzengruppe, doch am Ende hat das Safety-Car diese Gruppeauseinander gerissen und damit die Spannung zerstört - andernfallshätten fünf oder sechs Fahrzeuge in der LM GTE Pro bis zur letztenMinute um den Klassensieg gekämpft. Rückblickend betrachtet fehlteuns im Rennen etwas Speed. Das ist schade, denn dieses Team hat fürden Erfolg wirklich hart gearbeitet."Auf der sechsten Position erreichten Ryan Briscoe (AUS), RichardWestbrook (GB) und Scott Dixon (NZ) das Ziel mit dem Nummer-69-Autovon Ford. "Ich glaube, uns ist mit der Rennabstimmung unseres Ford GTan diesem Wochenende ein guter Job gelungen", betont Briscoe. "Wirkonnten mit einem Reifensatz problemlos zwei Stints absolvieren undwaren dennoch über die einzelne Runde betrachtet schnell. Das Autofuhr sich einfach wunderbar. Aber wir hatten immer wieder kleinereProbleme, das kann bei einem 24-Stunden-Marathon passieren - es kommtdarauf an, wie man damit umgeht. Das Team und auch meineFahrerkollegen haben einen tollen Job abgeliefert, ich bin stolz aufsie, auch wenn wir am Ende eine Runde Rückstand hatten. MeinesErachtens hat uns die ,Balance of Performance' nicht unbedingtbevorteilt und es war schwierig, gegen diesen Nachteil anzukämpfenund uns die Chance auf einen Sieg zu bewahren."Als Siebte rundeten Stefan Mücke aus Berlin, der Franzose OlivierPla und der US-Amerikaner Billy Johnson das geschlosseneMannschaftsergebnis von Ford ab. "Ich sehe dieses Resultat mit einemlachenden und einem traurigen Auge", gesteht Johnson. "Lachend, dennallein schon die Chance ist phantastisch, bei den 24 Stunden von LeMans zu starten. Traurig, denn wir waren zu Beginn des Rennens nichtflott genug und wurden dann von den Safety-Car-Phasen immer wiederzurückgeworfen. Aber wir haben nie aufgegeben. Die Jungs gaben alles,kämpften hart und machten das Auto immer schneller. So haben wir unsvon Rang 17 noch bis auf Platz sieben nach vorne gearbeitet. Ich kanndas Team gar nicht genug loben. Sie lassen sich nie unterkriegen undpushen bis zur letzten Minute."Das glücklichere Ende in der LM GTE Am-Wertung hatte am Ende derFord GT von Keating Motorsport für sich. Ben Keating (USA), JeromeBleekemolen (NL) und Felipe Fraga (BR) dominierten diese intensivumkämpfte Klasse über mehr als die Hälfte der Renndistanz. Auch einspäter Boxenstopp, um die Frontpartie des Wagens zu tauschen, sowieeine Stop&Go-Strafe konnte ihrem Erfolg nichts mehr anhaben. Es wardas erste Mal, dass ein Ford GT von einem Kundenteam eingesetztwurde. "Wir haben dieses Kundenprogramm mit der gleichen Konsequenzunterstützt wie unsere eigenen Werksautos. Ben Keating und seineLeute kamen mit dem festen Vorsatz nach Le Mans, sich Platz eins zuholen. Es ist phantastisch zu sehen, dass es ihnen gleich beim erstenAnlauf gelungen ist - und der Beweis für die überragende Qualität desFord GT. Während die diesjährigen 24 Stunden von Le Mans auch denSchlusspunkt für die "Super-Saison" derLangstrecken-Weltmeisterschaft setzten, kehren die beiden Ford GT desUS-amerikanischen Zweigs von Ford Chip Ganassi Racing nun in dieStaaten zurück und komplettieren dort die IMSA-Sportwagenserie. Alsnächstes Rennen stehen am 28. bis 30 Juli die 6 Stunden von WatkinsGlen auf dem Programm. 