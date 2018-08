Erster gemeinsamer Autorentag von VDD und ZDF / ZDF und Drehbuchautoren planen engere Zusammenarbeit (FOTO)

Mainz (ots) -Das ZDF und der Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD)verständigten sich am Freitag, 31. August 2018, in einer gemeinsamenVeranstaltung mit Autorinnen und Autoren über die Zukunft ihrerZusammenarbeit. Unter dem Titel "Writers in the Room" diskutiertenbei der Veranstaltung im Hauptstadtstudio des ZDF in BerlinDrehbuchautorinnen und Drehbuchautoren mit den Senderverantwortlichenüber die Veränderungen des deutschen Marktes, die Programmstrategiedes Senders und Möglichkeiten zur Verbesserungen der Zusammenarbeit.Programmdirektor Norbert Himmler betonte die Bedeutung der Autorenfür den Programmerfolg des Senders: "Das ZDF als größter Auftraggeberder Branche möchte der erste Ansprechpartner für Kreative sein. Dafürarbeiten wir an den bestmöglichen Rahmenbedingungen, die eineZusammenarbeit aller Beteiligter auf Augenhöhe ermöglichen."VDD-Vorstand Christian Lex erinnerte an die große historischeChance: "Modernes fiktionales Fernsehen ist in erster LinieErzählfernsehen. Und wir als Erzähler stehen bereit. Nutzen Sie uns -die, die wir täglich versuchen herauszufinden, was dieses Land undseine Menschen umtreibt.""Writers in the Room" ist eine Veranstaltung, die sich abseitslaufender Vergütungsverhandlungen auf inhaltliche und strukturelleFragen fokussiert - als Auftakt für einen intensiveren Austauschzwischen Sender und Autoren über die Weiterentwicklung derZusammenarbeit.https://unternehmen.zdf.dehttps://transparenz.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/autorentagPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell