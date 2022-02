Frankfurt am Main (ots) -Das von der Bundesregierung geförderte Vorhaben "EuroDaT" stellt die Weichen für den Betrieb des ersten europäischen Datentreuhänders. Um alle juristischen und technischen Fragestellungen bis zum ersten Probebetrieb zu klären, wurde ein kompetentes Konsortium bestehend aus 11 beteiligten Organisationen und Firmen gebildet. Die d-fine GmbH übernimmt dabei die Koordination im Konsortium und erarbeitet die notwendige Software-Infrastruktur für den künftigen Datentreuhänder EuroDaT."EuroDaT geht endlich an den Start. Wir freuen uns sehr über den Förderbescheid der neuen Bundesregierung. Neben den zahlreichen grundsätzlichen technologischen und juristischen Grundlagen für Datentreuhänder werden wir intensiv daran arbeiten, bereits im 2. Quartal 2022 den ersten europäischen Use-Case in den Echtbetrieb zu nehmen. Die Vision, in einer datenschutzrechtlich sicheren Umgebung selbstbestimmt Analysen von Daten unterschiedlicher Quellen durchzuführen, ist zum Greifen nah." sagt Dr. Egbert Schark, Gründungspartner von d-fine.Über d-fined-fine ist ein europäisches Beratungsunternehmen mit Fokus auf analytische und quantitative Herausforderungen und die Entwicklung nachhaltiger technologischer Lösungen. Die Kombination aus über tausend naturwissenschaftlich geprägten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und langjähriger Praxiserfahrung ermöglicht passgenaue, effiziente und nachhaltige Umsetzungen für unsere mehr als zweihundert Kunden aus allen Wirtschaftsbereichen.www.d-fine.comPressekontakt:d-fine GmbHAstrid DöringMarketing / Knowledge ManagementT +49 69 90737 0Original-Content von: d-fine GmbH, übermittelt durch news aktuell